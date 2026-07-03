Netflix: es de 6 capítulos, subida de tono y cargada de escenas al borde de los límites

Con una trama atrapante y un ritmo ágil, esta propuesta se convirtió en una de las opciones más recomendadas para quienes buscan series y películas de suspenso en Netflix. Gracias a su corta duración y a su combinación de drama y tensión, es ideal para maratonear en un solo fin de semana.

Netflix: de qué trata la serie Las viudas de los jueves

La serie Las viudas de los jueves es una adaptación de la exitosa novela argentina homónima que sigue las vidas aparentemente perfectas de cinco familias privilegiadas que demuestran lo mucho que pueden engañar las apariencias.

“Teresa encuentra a su marido y a sus dos mejores amigos muertos en la lujosa comunidad donde residen. Conforme la verdad sale a la luz, también lo harán sus secretos más oscuros”, versa la sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Las viudas de los jueves.

La trama de Las viudas de los jueves da giros inesperados y desmorona las vidas idílicas de las familias que viven en Las Cascadas. A medida que avanza la serie, el tono oscuro va en aumento.

Esta adaptación a las costumbres mexicanas promete dar de qué hablar, y por eso Netflix la recomienda para engancharse a la pantalla en 2025.

Reparto de Las viudas de los jueves, serie de Netflix

Omar Chaparro

Cassandra Ciangherotti

Irene Azuela

Juan Pablo Medina

Zuria Vega

Alfonso Bassave

Pablo Cruz Guerrero

Sofía Sisniega

Mayra Hermosillo

Gerardo Trejoluna

Claudette Maillé

Dónde ver la serie Las viudas de los jueves, según la zona geográfica