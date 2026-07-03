La plataforma de series y películas de Netflix es una de las más populares del mundo. Dentro de su catálogo, hay una gran variedad de producciones mexicanas que conquistaron al público por sus historias intensas y llenas de suspenso.
Netflix: es de 6 capítulos, subida de tono y cargada de escenas al borde de los límites
Es una de las series más aclamadas de Netflix a nivel mundial. Es mexicana, subida de tono y tiene una trata de suspenso atrapante
Entre ellas se destaca Las viudas de los jueves, una miniserie de apenas 6 capítulos que combina drama, misterio y giros inesperados. Estrenada en 2023, está basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro y reinterpreta la exitosa película argentina de 2009.
La historia se desarrolla en un exclusivo barrio privado, donde la aparente vida perfecta de cinco familias comienza a desmoronarse tras un impactante hallazgo que deja al descubierto oscuros secretos.
Con una trama atrapante y un ritmo ágil, esta propuesta se convirtió en una de las opciones más recomendadas para quienes buscan series y películas de suspenso en Netflix. Gracias a su corta duración y a su combinación de drama y tensión, es ideal para maratonear en un solo fin de semana.
Netflix: de qué trata la serie Las viudas de los jueves
La serie Las viudas de los jueves es una adaptación de la exitosa novela argentina homónima que sigue las vidas aparentemente perfectas de cinco familias privilegiadas que demuestran lo mucho que pueden engañar las apariencias.
“Teresa encuentra a su marido y a sus dos mejores amigos muertos en la lujosa comunidad donde residen. Conforme la verdad sale a la luz, también lo harán sus secretos más oscuros”, versa la sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Las viudas de los jueves.
La trama de Las viudas de los jueves da giros inesperados y desmorona las vidas idílicas de las familias que viven en Las Cascadas. A medida que avanza la serie, el tono oscuro va en aumento.
Esta adaptación a las costumbres mexicanas promete dar de qué hablar, y por eso Netflix la recomienda para engancharse a la pantalla en 2025.
Reparto de Las viudas de los jueves, serie de Netflix
- Omar Chaparro
- Cassandra Ciangherotti
- Irene Azuela
- Juan Pablo Medina
- Zuria Vega
- Alfonso Bassave
- Pablo Cruz Guerrero
- Sofía Sisniega
- Mayra Hermosillo
- Gerardo Trejoluna
- Claudette Maillé
Dónde ver la serie Las viudas de los jueves, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Las viudas de los jueves se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Las viudas de los jueves se puede ver en Netflix.
- España: la serie Las viudas de los jueves se puede ver en Netflix.