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Netflix: tiene solo 6 capítulos, es española recién estrenada y es el éxito del 2026

Netflix acaba de estrenar uno de sus últimos éxitos, la serie española de solo 6 capítulos que lo tiene todo, crimen, amor y misterios

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Netflix sorprende con la impactante serie española recién estrenada de 6 capítulos.

Netflix sorprende con la impactante serie española recién estrenada de 6 capítulos.

Netflix acaba de estrenar uno de sus últimos éxitos, la serie española de solo 6 capítulos que lo tiene todo, crimen, amor y misterios, se trata de Esa noche.

Durante unas vacaciones familiares en República Dominicana, Elena (Clara Galle) atropella a un hombre con su coche. Desesperada y asustada, llama a sus hermanas, Paula (Claudia Salas) y Cris (Paula Usero), pidiendo ayuda.

Al llegar, deben decidir cómo afrontar el accidente, porque no pueden soportar la idea de que su hermana menor vaya a la cárcel, dejando a su única sobrina sin su madre.

¿Hasta dónde estarán dispuestas a llegar para ayudar a proteger a su familia? Esa noche obliga a tres hermanas a enfrentarse a la profundidad del amor, el peso de la lealtad y los límites que se pueden alcanzar por la familia.

Netflix: de qué trata la serie Esa noche

La serie española Esa noche tiene 6 episodios. Durante unas vacaciones familiares en República Dominicana, Elena (Clara Galle) atropella a un hombre con su coche.

Desesperada y asustada, llama a sus hermanas, Paula (Claudia Salas) y Cris (Paula Usero), pidiendo ayuda. Al llegar, deben decidir cómo afrontar el accidente, porque no pueden soportar la idea de que su hermana menor vaya a la cárcel, dejando a su única sobrina sin su madre.

¿Hasta dónde estarán dispuestas a llegar para ayudar a proteger a su familia? Esa noche obliga a tres hermanas a enfrentarse a la profundidad del amor, el peso de la lealtad y los límites que se pueden alcanzar por la familia.

Netflix: reparto de la serie Esa noche

  • Clara Galle
  • Claudia Salas
  • Paula Usero

Tráiler de la serie Esa noche

Dónde ver la serie Esa noche, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Esa noche se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Esa noche se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Esa noche se puede ver en Netflix.

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