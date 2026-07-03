Netflix acaba de estrenar uno de sus últimos éxitos, la serie española de solo 6 capítulos que lo tiene todo, crimen, amor y misterios, se trata de Esa noche.
Netflix: tiene solo 6 capítulos, es española recién estrenada y es el éxito del 2026
Netflix acaba de estrenar uno de sus últimos éxitos, la serie española de solo 6 capítulos que lo tiene todo, crimen, amor y misterios
Durante unas vacaciones familiares en República Dominicana, Elena (Clara Galle) atropella a un hombre con su coche. Desesperada y asustada, llama a sus hermanas, Paula (Claudia Salas) y Cris (Paula Usero), pidiendo ayuda.
Al llegar, deben decidir cómo afrontar el accidente, porque no pueden soportar la idea de que su hermana menor vaya a la cárcel, dejando a su única sobrina sin su madre.
¿Hasta dónde estarán dispuestas a llegar para ayudar a proteger a su familia? Esa noche obliga a tres hermanas a enfrentarse a la profundidad del amor, el peso de la lealtad y los límites que se pueden alcanzar por la familia.
Netflix: de qué trata la serie Esa noche
La serie española Esa noche tiene 6 episodios. Durante unas vacaciones familiares en República Dominicana, Elena (Clara Galle) atropella a un hombre con su coche.
Desesperada y asustada, llama a sus hermanas, Paula (Claudia Salas) y Cris (Paula Usero), pidiendo ayuda. Al llegar, deben decidir cómo afrontar el accidente, porque no pueden soportar la idea de que su hermana menor vaya a la cárcel, dejando a su única sobrina sin su madre.
¿Hasta dónde estarán dispuestas a llegar para ayudar a proteger a su familia? Esa noche obliga a tres hermanas a enfrentarse a la profundidad del amor, el peso de la lealtad y los límites que se pueden alcanzar por la familia.
Netflix: reparto de la serie Esa noche
- Clara Galle
- Claudia Salas
- Paula Usero
Tráiler de la serie Esa noche
Dónde ver la serie Esa noche, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Esa noche se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Esa noche se puede ver en Netflix.
- España: la serie Esa noche se puede ver en Netflix.