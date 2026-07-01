Netflix posee las mejores y más románticas películas turcas como por ejemplo esta donde el argumento está lleno de giros románticos, estamos hablando de Una imagen para creer.
Netflix enamora con la película turca que explota de amor
Netflix posee las mejores y más románticas películas turcas como por ejemplo esta donde el argumento está lleno de giros románticos
Una imagen para creer cuenta la historia de Sahra (Ayça Aysin Turan) y Deniz (Ekin Koç), quiénes tuvieron un romance en su adolescencia y ahora a sus 30 años se vuelve a reencontrar, pero sus abuelas han ideado un plan para que la pasión vuelva a surgir entre ellos.
Una imagen para creer empieza con Sahra y Deniz tratando de entrar a las casas de sus abuelas. Desesperada porque cree que su abuela está en grave peligro, Sahra rompe una ventana con el casco de moto de Deniz, quien se enfada mucho, sobre todo al descubrir que fue algo innecesario, ya que las ancianas solo salieron a disfrutar de un día de playa.
Netflix: de qué trata la película Una imagen para creer
La película turca Una imagen para creer narra la historia de amor Sahra y Deniz, quienes se gustan desde pequeños, pero sus caminos tomaron rumbos diferentes tras una pelea.
Cuando son adultos sus caminos se vuelven a cruzar gracias a la intervención de sus abuelitas entrometidas, quienes los obligan a volver a su ciudad natal con engaños.
Aunque reinician con el pie izquierdo, la vieja llama se reaviva, no obstante también resurgen los conflictos del pasado.
Netflix: reparto de la película Una imagen para creer
- Ayça Ayin Turan como Sahra
- Ekin Koç como Deniz
- Çar Çtanak como Ulas
- Çala Irmak como Ahu
- Zerrin Sümer
- Yildiz Kültür
- Kemal Okan Özkan como Kerem
- Bülent Gültekin
Tráiler de la película Una imagen para creer
Dónde ver la película Una imagen para creer, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Una imagen para creer se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Una imagen para creer se puede ver en Netflix.
- España: la película Una imagen para creer se puede ver en Netflix.