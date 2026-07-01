Netflix enamora con la película turca que explota de amor

Una imagen para creer cuenta la historia de Sahra (Ayça Aysin Turan) y Deniz (Ekin Koç), quiénes tuvieron un romance en su adolescencia y ahora a sus 30 años se vuelve a reencontrar, pero sus abuelas han ideado un plan para que la pasión vuelva a surgir entre ellos.

Una imagen para creer empieza con Sahra y Deniz tratando de entrar a las casas de sus abuelas. Desesperada porque cree que su abuela está en grave peligro, Sahra rompe una ventana con el casco de moto de Deniz, quien se enfada mucho, sobre todo al descubrir que fue algo innecesario, ya que las ancianas solo salieron a disfrutar de un día de playa.