"Hoy desperté con esa mala noticia...", el accidente fatal que dejó desgarradores mensajes de despedida

Los mensajes de despedida no dejan de mostrar la profunda tristeza por la partida de Oscar Aníbal Fernández Mercau, el hombre de 48 años que protagonizó un violento accidente el domingo por la noche en la Ruta 60, cerca de la Variante de Palmira, Mendoza.
El lamentable accidente entro dos autos, un Peugeot 504 y una Volkswagen CrossFox, desencadenó en un fuerte operativo de seguridad, que incluyó un gran despliegue de la policía y ambulancias.
La tragedia sucedió cerca de las 20.30 del domingo y acabó con la vida de este hombre apodado “Chacha”, el único que murió en el accidente que además dejó a seis personas lesionadas y que fueron atendidas en distintos hospitales.
Accidente en la Ruta 60: los duros mensajes de despedida
La muerte de Oscar Aníbal Fernández Mercau generó mucha conmoción y tristeza. Eso quedó evidenciado en los incontables mensajes de despedida que le dedicaron en las redes sociales.
“Hoy desperté con esta mala noticia... Una gran persona ha dejado este mundo.... Pero tu alma, tus buenos recuerdos y tu paso por la tierra, deja en este mundo una huella imborrable. Dejaste una hermosa familia. Hiciste en este mundo el propósito que hay q hacer. Espero que tengas un buen viaje Chacha y que Dios te ilumine. Seguramente allá arriba, mi viejo y mucha gente te están esperando. Un gran abrazo. Y gracias por conocerte”, publicó Ramiro Lucero, a modo de respuesta a una foto posteada por la página de Facebook de la Radio FM Más, 106.1-.
Los demás heridos del accidente
En la Volkswagen CrossFox viajaban 5 ocupantes. El conductor del auto sufrió lesiones y fue derivado al Hospital del Carmen para su atención médica. Por su parte, los 4 acompañantes que completaban el pasaje debieron ser diagnosticados y trasladados a los centros asistenciales Perrupato y Central con diferentes grados de politraumatismos.
En pocas palabras
- Accidente fatal: Murió Oscar Aníbal Fernández Mercau, de 48 años, en un choque en la Ruta 60.
- Conmoción y despedidas: La víctima fue recordada con mensajes de profunda tristeza en redes sociales.
- Heridos: Otras seis personas resultaron lesionadas y fueron asistidas en hospitales.