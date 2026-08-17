"Hoy desperté con esa mala noticia...", el accidente fatal que dejó desgarradores mensajes de despedida

Accidente en la Ruta 60: los duros mensajes de despedida

La muerte de Oscar Aníbal Fernández Mercau generó mucha conmoción y tristeza. Eso quedó evidenciado en los incontables mensajes de despedida que le dedicaron en las redes sociales.

“Hoy desperté con esta mala noticia... Una gran persona ha dejado este mundo.... Pero tu alma, tus buenos recuerdos y tu paso por la tierra, deja en este mundo una huella imborrable. Dejaste una hermosa familia. Hiciste en este mundo el propósito que hay q hacer. Espero que tengas un buen viaje Chacha y que Dios te ilumine. Seguramente allá arriba, mi viejo y mucha gente te están esperando. Un gran abrazo. Y gracias por conocerte”, publicó Ramiro Lucero, a modo de respuesta a una foto posteada por la página de Facebook de la Radio FM Más, 106.1-.

Los demás heridos del accidente

En la Volkswagen CrossFox viajaban 5 ocupantes. El conductor del auto sufrió lesiones y fue derivado al Hospital del Carmen para su atención médica. Por su parte, los 4 acompañantes que completaban el pasaje debieron ser diagnosticados y trasladados a los centros asistenciales Perrupato y Central con diferentes grados de politraumatismos.