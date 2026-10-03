La Ruta Nacional 144 quedó este sábado nuevamente habilitada al tránsito en la zona de la Cuesta de los Terneros, San Rafael, tras concluir las maniobras operativas para retirar el camión cisterna que había volcado mientras transportaba gas propano. El accidente se había producido el jueves.
Retiraron el camión cisterna cargado con gas propano y habilitaron la Ruta 144 en la Cuesta de los Terneros
Luego de dos días de trabajo técnico y maniobras operativas, lograron retirar el camión de carga que se accidentó en un tramo clave de San Rafael
Durante la mañana de este sábado, la empresa responsable logró completar el procedimiento para remover la unidad accidentada.
Para ello, un carretón de gran porte llegó hasta el lugar y la estructura fue cargada sobre la plataforma de transporte, lo que permitió despejar el sector y restablecer la fluidez vehicular.
Tras el accidente, el jueves arrancó el operativo
El operativo comenzó el jueves, cuando el semirremolque volcó a la altura del kilómetro 685.
Tras el siniestro, los equipos de emergencia detectaron una fuga de gas propano, por lo que, ante el riesgo potencial de la carga, las autoridades dispusieron el corte total de la calzada y establecieron un perímetro de seguridad preventivo.
Desde el inicio de la contingencia, en el sector trabajaron de manera coordinada efectivos de la Policía de Mendoza, dotaciones de Bomberos especializadas en sustancias peligrosas, personal de Policía Vial, drones de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) y agentes de Gendarmería Nacional, con el objetivo de resguardar la zona mientras los técnicos realizaban las maniobras sobre el estanque.
Durante la jornada del viernes se concretó el trasvase parcial del producto y el reposicionamiento de la estructura.
Sin embargo, las tareas se extendieron más allá de lo previsto debido a las inclemencias climáticas registradas durante la noche, que obligaron a suspender de forma temporal el traslado final de la unidad.
Finalmente, este sábado se completó la carga y remoción de la cisterna. Una vez constatadas las condiciones de seguridad en la calzada, las autoridades dispusieron la reapertura total de la Ruta 144.
En pocas palabras
- Maniobras: este sábado retiraron el camión cisterna cargado con gas propano de la Ruta 144.
- Accidente y corte: el siniestro ocurrió el jueves y provocó el corte total de la calzada por riesgo de fuga.
- Restablecimiento: tras dos días de operativo, se completó la remoción y se habilitó la circulación vehicular.