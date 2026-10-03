Retiraron el camión cisterna cargado con gas propano y habilitaron la Ruta 144 en la Cuesta de los Terneros

Tras el accidente, el jueves arrancó el operativo

El operativo comenzó el jueves, cuando el semirremolque volcó a la altura del kilómetro 685.

Tras el siniestro, los equipos de emergencia detectaron una fuga de gas propano, por lo que, ante el riesgo potencial de la carga, las autoridades dispusieron el corte total de la calzada y establecieron un perímetro de seguridad preventivo.

Desde el inicio de la contingencia, en el sector trabajaron de manera coordinada efectivos de la Policía de Mendoza, dotaciones de Bomberos especializadas en sustancias peligrosas, personal de Policía Vial, drones de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) y agentes de Gendarmería Nacional, con el objetivo de resguardar la zona mientras los técnicos realizaban las maniobras sobre el estanque.

El camión cisterna volcó a la altura de la Cuesta de los Terneros, en San Rafael. Foto: Prensa del Ministerio de Seguridad

Durante la jornada del viernes se concretó el trasvase parcial del producto y el reposicionamiento de la estructura.

Sin embargo, las tareas se extendieron más allá de lo previsto debido a las inclemencias climáticas registradas durante la noche, que obligaron a suspender de forma temporal el traslado final de la unidad.

Finalmente, este sábado se completó la carga y remoción de la cisterna. Una vez constatadas las condiciones de seguridad en la calzada, las autoridades dispusieron la reapertura total de la Ruta 144.