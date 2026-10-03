La vida de una persona con mucho dinero es totalmente diferente a lo que quizá otro puede imaginar. Muchos tienen autos para elegir, yates con árboles y hasta islas con nombres propios. Aun así, una última moda se hizo conocida: levantó una mansión con una ‘Casa Blanca’ en lo más alto y al final nunca pudo visitar su obra.
Un empresario indio llamado Vijay Mallya impulsó la edificación de una extravagante residencia inspirada nada más ni nada menos que en la Casa Blanca. Sin embargo, nunca llegó a estrenar la mansión.
Mandó a construir una mansión suspendida a 122 metros de altura y jamás llegó a habitar su propio rascacielos
Este proyecto arquitectónico millonario fue diseñado en la cúspide de un rascacielos a 122 metros de altura, integrándose en la estructura de las conocidas Kingfisher Towers. La propiedad tiene una superficie de casi 40.000 pies cuadrados y alcanzó una valoración estimada en torno a los 17 millones de euros.
Pensada como un símbolo de ostentación, la vivienda fue proyectada con instalaciones de altísimo lujo, entre las que destacan un helipuerto privado, una piscina infinita y un jardín, además de ofrecer vistas panorámicas privilegiadas sobre toda la ciudad.
Las obras para formar la mansión comenzaron a principios de la década de 2010 y para el año 2016 la edificación se encontraba prácticamente terminada. Pero todo cambió y la estructura que estaba destinada a convertirse en el "pequeño" hogar del magnate jamás llegó a ser habitada ni estrenada por su propietario.
Mallya llegó a acumular una deuda que rondaba los 1.000 millones de dólares en préstamos bancarios y el proyecto se vio interrumpido por el colapso financiero y los complejos problemas judiciales que comenzaron a acorralar al empresario. Sumado al endeudamiento, las autoridades de su país presentaron acusaciones en su contra por los delitos de fraude y blanqueo de dinero.
La mansión en la actualidad
Tras las acusaciones, el empresario vio redituable su salida del país, pero las autoridades ordenaron la congelación inmediata de sus bienes, lo que provocó la paralización definitiva de las obras de construcción. Desde entonces, la residencia conocida como la "Casa Blanca en el cielo" ha permanecido completamente vacía. En la actualidad, lleva cerca de una década sin completarse y continúa deshabitada en lo más alto de Bengaluru.
En pocas palabras
- Empresario Mallya: construyó una mansión de 17 millones de euros inspirada en la Casa Blanca, pero nunca la habitó.
- Prohibición Judicial: deuda millonaria y problemas legales impidieron al empresario usar su lujosa residencia aérea.
- Residencia Deshabitada: el rascacielos de Bengaluru, conocido como "Casa Blanca en el cielo", permanece vacío hace una década.