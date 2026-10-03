Mandó a construir una mansión suspendida a 122 metros de altura y jamás llegó a habitar su propio rascacielos

Pensada como un símbolo de ostentación, la vivienda fue proyectada con instalaciones de altísimo lujo, entre las que destacan un helipuerto privado, una piscina infinita y un jardín, además de ofrecer vistas panorámicas privilegiadas sobre toda la ciudad.

Las obras para formar la mansión comenzaron a principios de la década de 2010 y para el año 2016 la edificación se encontraba prácticamente terminada. Pero todo cambió y la estructura que estaba destinada a convertirse en el "pequeño" hogar del magnate jamás llegó a ser habitada ni estrenada por su propietario.

La vivienda del empresario nunca cumplió su objetivo y se desconoce si algún día llegará a ser ocupada.

Mallya llegó a acumular una deuda que rondaba los 1.000 millones de dólares en préstamos bancarios y el proyecto se vio interrumpido por el colapso financiero y los complejos problemas judiciales que comenzaron a acorralar al empresario. Sumado al endeudamiento, las autoridades de su país presentaron acusaciones en su contra por los delitos de fraude y blanqueo de dinero.

La mansión en la actualidad

Tras las acusaciones, el empresario vio redituable su salida del país, pero las autoridades ordenaron la congelación inmediata de sus bienes, lo que provocó la paralización definitiva de las obras de construcción. Desde entonces, la residencia conocida como la "Casa Blanca en el cielo" ha permanecido completamente vacía. En la actualidad, lleva cerca de una década sin completarse y continúa deshabitada en lo más alto de Bengaluru.