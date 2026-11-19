Asignación Universal por Hijo (AUH): el pago mensual directo en mano se fija en $130.455,43 por hijo (correspondiente al 80% de un haber bruto de $163.069,29).

el pago mensual directo en mano se fija en por hijo (correspondiente al 80% de un haber bruto de $163.069,29). Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: el depósito directo mensual escala a $424.781,18 por hijo (equivalente al 80% de un importe bruto de $530.976,47).

el depósito directo mensual escala a por hijo (equivalente al 80% de un importe bruto de $530.976,47). Asignación Universal por Embarazo (AUE): la prestación se liquida bajo el mismo esquema que la AUH general, alcanzando un cobro directo de $130.455,43 mensuales.

la prestación se liquida bajo el mismo esquema que la AUH general, alcanzando un cobro directo de mensuales. Retención mensual del 20%: en todos los casos, el 20% restante ($32.613,86 en la AUH general y $106.195,29 en discapacidad) queda resguardado por el organismo hasta que se verifique el cumplimiento de los controles anuales de salud y asistencia escolar.

Cómo funciona el cruce automático de datos para cobrar el 20% retenido

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano —conducido por Sandra Pettovello— precisó los alcances del sistema digital que simplifica la acreditación de requisitos para liberar el porcentaje acumulado:

Intercambio directo entre organismos: los datos sobre el cumplimiento de las condicionalidades de escolaridad y salud para los titulares de 5 a 17 años son informados directamente a la ANSES por el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación mediante un canal seguro entre dependencias estatales.

los datos sobre el cumplimiento de las condicionalidades de escolaridad y salud para los titulares de son informados directamente a la por el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación mediante un canal seguro entre dependencias estatales. Eliminación del trámite presencial en papel: gracias a esta articulación informática, los beneficiarios de la AUH quedan eximidos de realizar la certificación presencial tradicional para destrabar el 20% retenido.

gracias a esta articulación informática, los beneficiarios de la quedan eximidos de realizar la certificación presencial tradicional para destrabar el 20% retenido. Mayor transparencia y eficiencia: desde la cartera nacional destacaron que la verificación automatizada en la fuente oficial reduce el margen de error administrativo, evita posibles fraudes en certificaciones manuales y agiliza la gestión para las familias.

Quiénes acceden a la AUH y cómo consultar la fecha de cobro en Mi ANSES

La Asignación Universal por Hijo está dirigida a madres, padres o tutores que convivan con menores de 18 años —sin límite de edad cuando se trata de hijos con discapacidad— y se encuentren desocupados, se desempeñen en la economía informal, sean trabajadores de casas particulares o estén inscriptos en el Monotributo Social.

Para verificar el día exacto de depósito y auditar la liquidación de diciembre de 2026, los titulares deben ingresar al portal oficial anses.gob.ar o a la aplicación Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, dentro de la sección Hijos > Mis Asignaciones.