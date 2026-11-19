Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que distribuye mensualmente la ANSES recibirán en diciembre de 2026 un incremento exacto del 2,17%. Este porcentaje responde a la fórmula de movilidad automática que toma como referencia la inflación registrada en octubre (2,2%), aplicando los dos decimales reglamentarios para determinar los valores oficiales del cierre del año.
Creada hace 16 años, la AUH de ANSES constituye una de las políticas sociales de mayor alcance en la Argentina: alcanza actualmente a 2,5 millones de familias —con un promedio inferior a dos hijos por hogar— y brinda cobertura directa a 4,3 millones de niños y adolescentes en todo el país. De acuerdo con el cronograma habitual del organismo previsional, las acreditaciones se ejecutarán entre la segunda y la tercera semana de diciembre según la terminación del DNI.
Montos oficiales de la AUH y AUE en diciembre de 2026
Con la aplicación del aumento oficial del 2,17%, los importes que deposita mensualmente la ANSES en las cuentas bancarias de los titulares quedan conformados de la siguiente manera:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): el pago mensual directo en mano se fija en $130.455,43 por hijo (correspondiente al 80% de un haber bruto de $163.069,29).
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: el depósito directo mensual escala a $424.781,18 por hijo (equivalente al 80% de un importe bruto de $530.976,47).
- Asignación Universal por Embarazo (AUE): la prestación se liquida bajo el mismo esquema que la AUH general, alcanzando un cobro directo de $130.455,43 mensuales.
- Retención mensual del 20%: en todos los casos, el 20% restante ($32.613,86 en la AUH general y $106.195,29 en discapacidad) queda resguardado por el organismo hasta que se verifique el cumplimiento de los controles anuales de salud y asistencia escolar.
Cómo funciona el cruce automático de datos para cobrar el 20% retenido
A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano —conducido por Sandra Pettovello— precisó los alcances del sistema digital que simplifica la acreditación de requisitos para liberar el porcentaje acumulado:
- Intercambio directo entre organismos: los datos sobre el cumplimiento de las condicionalidades de escolaridad y salud para los titulares de 5 a 17 años son informados directamente a la ANSES por el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación mediante un canal seguro entre dependencias estatales.
- Eliminación del trámite presencial en papel: gracias a esta articulación informática, los beneficiarios de la AUH quedan eximidos de realizar la certificación presencial tradicional para destrabar el 20% retenido.
- Mayor transparencia y eficiencia: desde la cartera nacional destacaron que la verificación automatizada en la fuente oficial reduce el margen de error administrativo, evita posibles fraudes en certificaciones manuales y agiliza la gestión para las familias.
Quiénes acceden a la AUH y cómo consultar la fecha de cobro en Mi ANSES
La Asignación Universal por Hijo está dirigida a madres, padres o tutores que convivan con menores de 18 años —sin límite de edad cuando se trata de hijos con discapacidad— y se encuentren desocupados, se desempeñen en la economía informal, sean trabajadores de casas particulares o estén inscriptos en el Monotributo Social.
Para verificar el día exacto de depósito y auditar la liquidación de diciembre de 2026, los titulares deben ingresar al portal oficial anses.gob.ar o a la aplicación Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, dentro de la sección Hijos > Mis Asignaciones.
En pocas palabras
- ANSES confirmó nuevo aumento: La Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirá un incremento del 2,17% en diciembre.
- Montos actualizados: Se pagarán $130.455,43 por AUH general y $424.781,18 por discapacidad.
- Verificación automática: Se agiliza la acreditación del 20% retenido mediante cruce de datos entre ministerios.