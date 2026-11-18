La maniobra suele iniciarse bajo la falsa promesa de tramitar o acreditar supuestos bonos, reajustes o beneficios económicos. Frente a la circulación de mensajes y publicaciones apócrifas, desde ANSES pidieron desestimar de inmediato cualquier contacto que no provenga de sus vías de comunicación verificadas.

Cómo prevenir estafas: qué datos nunca solicita ANSES y cuáles son sus canales oficiales

Para evitar caer en fraudes digitales o telefónicos, el organismo previsional recordó una serie de pautas de seguridad fundamentales: