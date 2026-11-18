La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) emitió una alerta urgente dirigida a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales ante la detección de nuevos intentos de estafa. Según informó el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, personas ajenas a la entidad se comunican con los beneficiarios haciéndose pasar por trabajadores estatales con el objetivo de sustraer información personal, contraseñas o datos bancarios.
Se hacen pasar por empleados de ANSES para robarte datos bancarios: cómo te pueden dejar sin dinero
La Administración Nacional de la Seguridad Social advirtió sobre el avance de maniobras fraudulentas en las que delincuentes se hacen pasar por empleados para robar claves y cuentas bancarias
La maniobra suele iniciarse bajo la falsa promesa de tramitar o acreditar supuestos bonos, reajustes o beneficios económicos. Frente a la circulación de mensajes y publicaciones apócrifas, desde ANSES pidieron desestimar de inmediato cualquier contacto que no provenga de sus vías de comunicación verificadas.
Cómo prevenir estafas: qué datos nunca solicita ANSES y cuáles son sus canales oficiales
Para evitar caer en fraudes digitales o telefónicos, el organismo previsional recordó una serie de pautas de seguridad fundamentales:
- Nunca se solicitan claves ni datos bancarios: ANSES jamás pide información personal sensible, contraseñas, números de tarjeta ni claves de home banking a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, redes sociales o mensajes de texto (SMS o WhatsApp).
- Trámites gratuitos y sin gestores: todas las consultas, inscripciones y gestiones previsionales son completamente gratuitas y no requieren de la intervención de gestores ni intermediarios externos.
- Verificación en sitios oficiales: ante cualquier duda sobre una prestación o mensaje recibido, los ciudadanos deben chequear la información exclusivamente en la página web oficial anses.gob.ar o en las redes sociales oficiales identificadas bajo el usuario @ansesgob (siempre corroborando que cuenten con la tilde azul de verificación).
Cómo y dónde denunciar intentos de fraude ante ANSES
El organismo informó que la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios es el área encargada de recibir y procesar las denuncias vinculadas a la difusión de información falsa y maniobras de robo de identidad. Quienes detecten un intento de estafa pueden realizar el reclamo a través de cuatro canales habilitados:
- Por Internet: ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social en Mi ANSES, dentro de la sección Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.
- De manera presencial: acercándose a la sede ubicada en Av. Paseo Colón 329, 5° piso (CABA), o concurriendo sin turno a la oficina de ANSES más cercana al domicilio.
- Por correo postal: enviando un escrito dirigido a Av. Paseo Colón 329, 5° piso, frente, Código Postal 1063, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Por teléfono: comunicándose de manera gratuita a través de la línea 130.
En pocas palabras
- Alerta de Estafa: Empleados falsos de ANSES buscan robar datos bancarios y claves.
- Recomendaciones de Seguridad: ANSES nunca solicita datos sensibles ni cobra por trámites; usa canales oficiales.
- Denuncia de Fraude: Se puede denunciar a ANSES por internet, teléfono, correo o presencialmente.