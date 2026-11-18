La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos correspondiente a diciembre de 2026 para todos los jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC). El esquema operativo diseñado por el organismo previsional inicia el miércoles 9 de diciembre y finaliza el miércoles 23 de diciembre, garantizando que la totalidad de los adultos mayores dispongan de sus ingresos antes de las celebraciones navideñas.
En cada jornada habilitada del cronograma, la ANSES depositará de manera conjunta y automática dos conceptos fundamentales dentro de la cuenta bancaria habitual de cada titular: el haber mensual actualizado con la suba del 2,17% por movilidad inflacionaria y el medio aguinaldo correspondiente al segundo semestre del año.
Fechas de cobro de diciembre para jubilados que cobran la mínima
El primer tramo de liquidaciones para los titulares del sistema contributivo cuyos ingresos no superan el piso previsional se extenderá entre el 9 y el 16 de diciembre, agrupando terminaciones de documento en los últimos dos días:
- DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre de 2026
- DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre de 2026
- DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre de 2026
- DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre de 2026
- DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre de 2026
- DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre de 2026
Fechas de cobro de diciembre para jubilados que superan la mínima
Para los jubilados y pensionados de ANSES con haberes superiores al haber mínimo garantizado, el calendario de pagos se desarrollará durante la cuarta semana del mes, entre el 17 y el 23 de diciembre:
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre de 2026
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre de 2026
- DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre de 2026
- DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre de 2026
- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre de 2026
Calendario de diciembre de 2026 para Pensiones No Contributivas (PNC)
Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez, Vejez y para Madres de siete hijos o más concentrarán la totalidad de sus cobros (haber actualizado más aguinaldo) durante los primeros tres días hábiles del esquema:
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre de 2026
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre de 2026
- DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre de 2026
Cómo consultar la fecha y sucursal bancaria de pago en Mi ANSES
Para ratificar el día exacto de acreditación, verificar la entidad financiera asignada y auditar el detalle de la liquidación de diciembre, los beneficiarios deben seguir estos pasos:
- Ingresar al sitio web oficial de ANSES (anses.gob.ar) o abrir la aplicación móvil Mi ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Dirigirse al menú principal y acceder a la sección “Jubilados y Pensionados” (o “Cobros”).
- Seleccionar la opción “Cuándo y dónde cobro”.
- Verificar la sucursal bancaria asignada y constatar el comprobante con las fechas de depósito del haber mensual y del medio aguinaldo de diciembre.
En pocas palabras
- ANSES: Confirmó el calendario de pagos de diciembre de 2026 para jubilados y pensionados.
- Doble pago: Se acreditarán el haber actualizado y el medio aguinaldo en la cuenta bancaria.
- Consulta online: Los beneficiarios pueden verificar fechas y sucursales en Mi ANSES.