DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre de 2026

miércoles 9 de diciembre de 2026 DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre de 2026

jueves 10 de diciembre de 2026 DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre de 2026

viernes 11 de diciembre de 2026 DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre de 2026

lunes 14 de diciembre de 2026 DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre de 2026

martes 15 de diciembre de 2026 DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre de 2026

Fechas de cobro de diciembre para jubilados que superan la mínima

Para los jubilados y pensionados de ANSES con haberes superiores al haber mínimo garantizado, el calendario de pagos se desarrollará durante la cuarta semana del mes, entre el 17 y el 23 de diciembre:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre de 2026

jueves 17 de diciembre de 2026 DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre de 2026

viernes 18 de diciembre de 2026 DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre de 2026

lunes 21 de diciembre de 2026 DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre de 2026

martes 22 de diciembre de 2026 DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre de 2026

Calendario de diciembre de 2026 para Pensiones No Contributivas (PNC)

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas por Invalidez, Vejez y para Madres de siete hijos o más concentrarán la totalidad de sus cobros (haber actualizado más aguinaldo) durante los primeros tres días hábiles del esquema:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre de 2026

miércoles 9 de diciembre de 2026 DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre de 2026

jueves 10 de diciembre de 2026 DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre de 2026

Cómo consultar la fecha y sucursal bancaria de pago en Mi ANSES

Para ratificar el día exacto de acreditación, verificar la entidad financiera asignada y auditar el detalle de la liquidación de diciembre, los beneficiarios deben seguir estos pasos: