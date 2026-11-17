La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó las fechas oficiales de cobro para la segunda cuota del aguinaldo de diciembre de 2026, que se acreditará de forma conjunta con las prestaciones ordinarias de fin de año. Tras aplicarse la actualización mensual del 2,2% determinada por la inflación de octubre, los jubilados y pensionados del haber mínimo percibirán $226.898,35 en concepto de medio aguinaldo.
Aguinaldo de diciembre para jubilados de ANSES: fechas confirmadas por DNI y montos oficiales
La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el cronograma de acreditación de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) que se pagará en diciembre de 2026 junto con los haberes mensuales
La distribución de los depósitos quedó encuadrada en el anexo XII de la Resolución 349/2025 y comenzará el miércoles 9 de diciembre, extendiéndose de manera escalonada hasta el miércoles 23 de diciembre. Como establece la Ley 24.241, el abono del Sueldo Anual Complementario (SAC) se realiza en un único movimiento bancario junto con la jubilación o pensión mensual, permitiendo auditar ambos conceptos en un solo recibo digital a través de la plataforma Mi ANSES.
Calendario de pagos del aguinaldo de ANSES en diciembre de 2026 por DNI
El cronograma oficial diseñado por el organismo previsional divide las acreditaciones antes de Navidad en tres grandes grupos de beneficiarios:
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre
- DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre
Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo
- DNI finalizado en 0: miércoles 9 de diciembre
- DNI finalizado en 1: jueves 10 de diciembre
- DNI finalizado en 2: viernes 11 de diciembre
- DNI finalizado en 3: lunes 14 de diciembre
- DNI finalizados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre
- DNI finalizados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre
Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre
Montos oficiales de diciembre: haber mínimo, aguinaldo y bono de $70.000
Con la suba del 2,2% formalizada bajo la fórmula de movilidad del Decreto 274/2024 a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, los valores oficiales para el cierre del año quedan conformados de la siguiente manera:
- Haber mínimo bruto actualizado: quedó fijado en $453.796,70.
- Medio aguinaldo de diciembre: para quienes cobran el escalafón mínimo —incluidos los titulares jubilados mediante moratoria—, la segunda cuota del SAC asciende a $226.898,35.
- Total consolidado sin refuerzos: al sumar la jubilación mínima y el medio aguinaldo (sin computar descuentos ni pluses adicionales), el piso bruto de cobro se ubica en $680.695,05.
- Qué pasa con el bono extraordinario de $70.000: permanece sujeto a ratificación oficial del Gobierno nacional el otorgamiento de un refuerzo de $70.000 bajo las mismas condiciones aplicadas en noviembre (íntegro para la mínima y proporcional para haberes superiores hasta alcanzar el tope). De confirmarse su continuidad, el ingreso bruto global trepará a $750.695,05. El medio aguinaldo constituye un derecho fijado por ley y se liquida de manera independiente a cualquier bono o suma fija definida por el Poder Ejecutivo.
En pocas palabras
- ANSES confirmó: fechas de pago del aguinaldo de diciembre para jubilados y pensionados.
- Haber mínimo: se pagará $226.898,35 de medio aguinaldo tras un aumento del 2,2%.
- Cronograma: inicia el 9 de diciembre y se extiende hasta el 23, según DNI y tipo de haber.