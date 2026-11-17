La distribución de los depósitos quedó encuadrada en el anexo XII de la Resolución 349/2025 y comenzará el miércoles 9 de diciembre, extendiéndose de manera escalonada hasta el miércoles 23 de diciembre. Como establece la Ley 24.241, el abono del Sueldo Anual Complementario (SAC) se realiza en un único movimiento bancario junto con la jubilación o pensión mensual, permitiendo auditar ambos conceptos en un solo recibo digital a través de la plataforma Mi ANSES.

Calendario de pagos del aguinaldo de ANSES en diciembre de 2026 por DNI

El cronograma oficial diseñado por el organismo previsional divide las acreditaciones antes de Navidad en tres grandes grupos de beneficiarios: