Para el sector pasivo, el cierre del año llegará con una triple liquidación en la misma fecha de cobro: el haber básico actualizado, la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) —equivalente al 50% de la mejor prestación del semestre, que corresponde precisamente a diciembre— y el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben menores ingresos.

Jubilados y pensionados: cuánto cobran en diciembre con aumento, aguinaldo y bono

Con el reajuste del 2,2% proyectado sobre los valores de noviembre, y considerando que el refuerzo de $70.000 tiene carácter no remunerativo (por lo que no entra en el cálculo del medio aguinaldo), los montos totales de diciembre quedan conformados de la siguiente manera: