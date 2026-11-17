La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pondrá en marcha en diciembre de 2026 una nueva actualización de haberes para todo el universo de beneficiarios del sistema previsional y de asignaciones sociales. Tras difundirse la inflación de octubre medida por el INDEC, el organismo aplicará un aumento del 2,2% en jubilaciones, pensiones, AUH y AUE.
Cambios en los pagos de ANSES: cuánto van a cobrar jubilados, AUH y AUE en diciembre
Con la confirmación del índice de inflación de octubre publicado por el INDEC, la Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará un aumento del 2,2% en las prestaciones del último mes del año
Para el sector pasivo, el cierre del año llegará con una triple liquidación en la misma fecha de cobro: el haber básico actualizado, la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) —equivalente al 50% de la mejor prestación del semestre, que corresponde precisamente a diciembre— y el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben menores ingresos.
Jubilados y pensionados: cuánto cobran en diciembre con aumento, aguinaldo y bono
Con el reajuste del 2,2% proyectado sobre los valores de noviembre, y considerando que el refuerzo de $70.000 tiene carácter no remunerativo (por lo que no entra en el cálculo del medio aguinaldo), los montos totales de diciembre quedan conformados de la siguiente manera:
Jubilación mínima:
- Haber mensual de diciembre (+2,2%): $453.929,95
- Medio aguinaldo (50% del haber): $226.964,98
- Bono extraordinario: $70.000,00
- Total a cobrar en diciembre: $750.894,93
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM):
- Haber mensual de diciembre (+2,2%): $363.143,96
- Medio aguinaldo (50% del haber): $181.571,98
- Bono extraordinario: $70.000,00
- Total a cobrar en diciembre: $614.715,94
Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez:
- Haber mensual de diciembre (+2,2%): $317.750,96
- Medio aguinaldo (50% del haber): $158.875,48
- Bono extraordinario: $70.000,00
- Total a cobrar en diciembre: $546.626,44
PNC para madres de siete hijos o más:
- Haber mensual de diciembre (+2,2%): $453.929,95
- Medio aguinaldo (50% del haber): $226.964,98
- Bono extraordinario: $70.000,00
- Total a cobrar en diciembre: $750.894,93
Jubilación máxima:
- Haber mensual de diciembre (+2,2%): $3.042.563,60
- Medio aguinaldo (50% del haber): $1.521.281,80
- Total a cobrar en diciembre: $4.563.845,40
AUH, AUE y SUAF: los nuevos montos de diciembre con el aumento del 2,2%
La actualización mensual del 2,2% también alcanza a las asignaciones universales y familiares que abona la ANSES (prestaciones que no perciben medio aguinaldo ni bono previsional):
- Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE): el importe bruto sube de $159.611,00 a $163.122,44. De ese total, el organismo deposita mensualmente el 80% directo en cuenta ($130.497,95 por hijo) y retiene el 20% restante ($32.624,49) hasta la presentación de la Libreta AUH con los controles sanitarios y escolares.
- AUH por Hijo con Discapacidad: el monto bruto escala de $519.704,00 a $531.137,49 por hijo (sujeto a la misma retención mensual del 20%).
- Asignación Familiar por Hijo (SUAF): para el primer tramo de ingresos del grupo familiar, la prestación asciende de $79.812,80 a $81.571,95 por hijo, actualizándose en igual proporción los topes vigentes para cada escalón.
Claves del aguinaldo de diciembre y condiciones del bono de $70.000
Para auditar correctamente la liquidación del último mes del año, los titulares del sistema previsional deben tener en cuenta las siguientes reglas de cálculo:
- Regla del 50% sobre el haber más alto del semestre: la segunda cuota del SAC equivale exactamente a la mitad del haber mensual más elevado devengado entre julio y diciembre. Como los haberes se actualizan mes a mes por inflación, la prestación de diciembre constituye la base más alta del período.
- Exclusión del bono en el cálculo del SAC: el refuerzo extraordinario de $70.000 no integra el haber previsional remunerativo; por lo tanto, el aguinaldo se calcula únicamente sobre el haber básico actualizado y luego se suma el bono por separado.
- Tope para el bono proporcional: quienes perciban una jubilación básica superior a $453.929,95 pero inferior a $523.929,95 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese techo garantizado (sin computar el medio aguinaldo dentro de ese límite).
- Publicación oficial de los valores: si bien el porcentaje del 2,2% ya quedó determinado por el IPC de octubre, los montos definitivos quedarán formalizados una vez que ANSES publique la resolución correspondiente en el Boletín Oficial.
En pocas palabras
- ANSES: Aplicará un aumento del 2,2% en las prestaciones de diciembre.
- Jubilados y Pensionados: Cobrarán haber actualizado, medio aguinaldo y bono de $70.000.
- AUH y AUE: Los montos brutos subirán a $163.122,44 y $531.137,49 para casos de discapacidad.