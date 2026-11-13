ANSES definió de cuánto será el aguinaldo de los jubilados en diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizará en diciembre de 2026 las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales con un incremento del 2,2%. El porcentaje surge de la fórmula de movilidad previsional vigente, que traslada de manera directa la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre publicada este jueves 12 de noviembre por el INDEC.
Al conocerse el porcentaje exacto de actualización para el cierre del año, los jubilados y pensionados ya pueden calcular de cuánto será el aguinaldo de diciembre, ya que la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% de la mejor remuneración mensual del segundo semestre y ese haber más alto corresponde precisamente al de diciembre. Además, los beneficiarios de menores ingresos sumarán el refuerzo adicional del bono de $70.000 que abona el Gobierno nacional.
De cuánto será el aguinaldo y cuánto cobran los jubilados en diciembre de 2026
Con la suba proyectada del 2,2% sobre los valores de noviembre, y teniendo en cuenta que el bono de $70.000 posee carácter no remunerativo (por lo que no se computa dentro del cálculo del medio aguinaldo), los ingresos totales del último mes del año quedan conformados de la siguiente manera:
Jubilación mínima:
- Haber mensual de diciembre (+2,2%): $453.929,95
- Medio aguinaldo (50% del haber): $226.964,98
- Bono extraordinario: $70.000,00
- Total a cobrar en diciembre: $750.894,93
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM):
- Haber mensual de diciembre (+2,2%): $363.143,96
- Medio aguinaldo (50% del haber): $181.571,98
- Bono extraordinario: $70.000,00
- Total a cobrar en diciembre: $614.715,94
Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez:
- Haber mensual de diciembre (+2,2%): $317.750,96
- Medio aguinaldo (50% del haber): $158.875,48
- Bono extraordinario: $70.000,00
- Total a cobrar en diciembre: $546.626,44
PNC para madres de siete hijos o más:
- Haber mensual de diciembre (+2,2%): $453.929,95
- Medio aguinaldo (50% del haber): $226.964,98
- Bono extraordinario: $70.000,00
- Total a cobrar en diciembre: $750.894,93
Jubilación máxima:
- Haber mensual de diciembre (+2,2%): $3.042.563,60
- Medio aguinaldo (50% del haber): $1.521.281,80
- Bono extraordinario: no recibe
- Total a cobrar en diciembre: $4.563.845,40
Fechas de pago de ANSES en diciembre de 2026: cuándo cobran el aguinaldo los jubilados
El organismo previsional acreditará el haber mensual junto con el medio aguinaldo en un mismo depósito bancario, entre el 9 y el 23 de diciembre, garantizando que todos los adultos mayores cobren antes de Navidad según la terminación de su DNI:
Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo
- DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre
- DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre
- DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre
- DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre
- DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre
- DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre
Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre
- DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre
En pocas palabras
- ANSES: Jubilaciones y pensiones de diciembre aumentarán un 2,2% según la fórmula de movilidad.
- Montos: Se detallan los haberes de diciembre, medio aguinaldo y bono de $70.000 para jubilados y pensionados.
- Fechas de pago: Los haberes y el aguinaldo se abonarán entre el 9 y el 23 de diciembre según terminación de DNI.