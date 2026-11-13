ANSES definió de cuánto será el aguinaldo de los jubilados en diciembre

Al conocerse el porcentaje exacto de actualización para el cierre del año, los jubilados y pensionados ya pueden calcular de cuánto será el aguinaldo de diciembre, ya que la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% de la mejor remuneración mensual del segundo semestre y ese haber más alto corresponde precisamente al de diciembre. Además, los beneficiarios de menores ingresos sumarán el refuerzo adicional del bono de $70.000 que abona el Gobierno nacional.

De cuánto será el aguinaldo y cuánto cobran los jubilados en diciembre de 2026

Con la suba proyectada del 2,2% sobre los valores de noviembre, y teniendo en cuenta que el bono de $70.000 posee carácter no remunerativo (por lo que no se computa dentro del cálculo del medio aguinaldo), los ingresos totales del último mes del año quedan conformados de la siguiente manera: