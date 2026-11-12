Cuánto van a cobrar los jubilados de ANSES en diciembre con el aumento del 2,2%, el aguinaldo y el bono

Al conocerse el porcentaje de aumento en diciembre, los jubilados también tienen confirmado de cuánto será el aguinaldo que van a cobrar aquellos que ganan la mínima o la máxima, ya que este equivale al 50% del mejor de los haberes en los últimos seis meses y ese salario es el de diciembre. Además, en el caso de los que menos ganan, también suman un extra por el bono de $70.000 que entrega el gobierno nacional a través de ANSES.

Los jubilados tendrán un aumento del 2,2% en diciembre

Montos de diciembre de 2026: cuánto cobran jubilados y pensionados con aumento, aguinaldo y bono

Con la suba del 2,2% proyectada sobre los valores vigentes en noviembre, y considerando que el refuerzo de $70.000 tiene carácter no remunerativo (por lo que no entra en el cálculo del SAC), los ingresos finales quedan conformados de la siguiente manera: