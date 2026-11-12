Cuánto van a cobrar los jubilados de ANSES en diciembre con el aumento del 2,2%, el aguinaldo y el bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizará en diciembre de 2026 las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales con un aumento del 2,2%. El porcentaje surge de la fórmula de movilidad vigente, que traslada de manera directa la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre publicada este jueves 12 de noviembre por el INDEC.
Al conocerse el porcentaje de aumento en diciembre, los jubilados también tienen confirmado de cuánto será el aguinaldo que van a cobrar aquellos que ganan la mínima o la máxima, ya que este equivale al 50% del mejor de los haberes en los últimos seis meses y ese salario es el de diciembre. Además, en el caso de los que menos ganan, también suman un extra por el bono de $70.000 que entrega el gobierno nacional a través de ANSES.
Montos de diciembre de 2026: cuánto cobran jubilados y pensionados con aumento, aguinaldo y bono
Con la suba del 2,2% proyectada sobre los valores vigentes en noviembre, y considerando que el refuerzo de $70.000 tiene carácter no remunerativo (por lo que no entra en el cálculo del SAC), los ingresos finales quedan conformados de la siguiente manera:
Jubilación mínima:
- Haber mensual de diciembre (+2,2%): $453.929,95
- Medio aguinaldo (50% del haber): $226.964,98
- Bono extraordinario: $70.000,00
- Total a cobrar en diciembre: $750.894,93
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM):
- Haber mensual de diciembre (+2,2%): $363.143,96
- Medio aguinaldo (50% del haber): $181.571,98
- Bono extraordinario: $70.000,00
- Total a cobrar en diciembre: $614.715,94
Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez:
- Haber mensual de diciembre (+2,2%): $317.750,96
- Medio aguinaldo (50% del haber): $158.875,48
- Bono extraordinario: $70.000,00
- Total a cobrar en diciembre: $546.626,44
PNC para madres de siete hijos o más:
- Haber mensual de diciembre (+2,2%): $453.929,95
- Medio aguinaldo (50% del haber): $226.964,98
- Bono extraordinario: $70.000,00
- Total a cobrar en diciembre: $750.894,93
Jubilación máxima:
- Haber mensual de diciembre (+2,2%): $3.042.563,60
- Medio aguinaldo (50% del haber): $1.521.281,80
- Bono extraordinario: no recibe
- Total a cobrar en diciembre: $4.563.845,40
Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre y qué pasa con el bono
La liquidación de fin de año de los jubilados de ANSES responde a reglas específicas que determinan el monto final acreditado en cuenta:
- Regla del 50% sobre el mejor haber: la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale exactamente a la mitad del haber mensual más alto del segundo semestre (julio a diciembre). Al aplicarse los aumentos mensuales por inflación, el haber de diciembre se convierte en la base más alta y define el valor del aguinaldo.
- Exclusión del bono del cálculo del SAC: el refuerzo de $70.000 no integra el haber previsional remunerativo; por lo tanto, el medio aguinaldo se calcula únicamente sobre el haber básico actualizado y luego se suma el bono aparte.
- Tope para el bono proporcional: quienes perciban una jubilación básica superior a $453.929,95 pero inferior a $523.929,95 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese piso garantizado (sin contar el medio aguinaldo).
- Confirmación por resolución oficial: si bien el porcentaje del 2,2% ya quedó determinado por el IPC de octubre, los montos exactos quedarán formalizados una vez que ANSES publique la resolución correspondiente en el Boletín Oficial.
AUH y SUAF: los nuevos montos con el aumento del 2,2% en diciembre
El reajuste del 2,2% también alcanza a las asignaciones familiares y universales que abona el organismo previsional (cabe recordar que estas prestaciones no cobran aguinaldo):
- Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo: el valor bruto escala de $159.611,00 a $163.122,44. De ese total, ANSES deposita mensualmente el 80% directo ($130.497,95 por hijo) y retiene el 20% restante ($32.624,49) hasta la presentación de la Libreta AUH.
- AUH por Hijo con Discapacidad: el importe bruto pasa de $519.704,00 a $531.137,49 (sujeto a la misma retención mensual del 20%).
- Asignación Familiar por Hijo (SUAF): para el primer tramo de ingresos del grupo familiar, la prestación sube de $79.812,80 a $81.571,95 por hijo, ajustándose en la misma proporción los topes de ingresos vigentes.
En pocas palabras
- ANSES: Aumento del 2,2% en jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales en diciembre de 2026.
- Montos: Se detallan haberes, aguinaldos y bonos para jubilados, PUAM y PNC.
- AUH y SUAF: Nuevos valores para la Asignación Universal por Hijo y SUAF con el ajuste del 2,2%.