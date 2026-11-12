Cuándo cobro ANSES en noviembre de 2026: calendario completo por DNI de jubilaciones, pensiones, AUH y asignaciones

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre

miércoles 11 de noviembre DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre

jueves 12 de noviembre DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre (cobro agrupado)

viernes 13 de noviembre (cobro agrupado) DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre

lunes 16 de noviembre DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre

martes 17 de noviembre DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre

miércoles 18 de noviembre DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre

jueves 19 de noviembre DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre

martes 24 de noviembre DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre

miércoles 25 de noviembre DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre

jueves 26 de noviembre DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre

viernes 27 de noviembre DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 11 de noviembre

miércoles 11 de noviembre DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: jueves 12 de noviembre (pago concentrado)

jueves 12 de noviembre (pago concentrado) DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre

Asignación Universal por Hijo (AUH), SUAF y Embarazo (AUE)

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y la Asignación por Embarazo (AUE) comparten exactamente el mismo esquema de acreditación bancaria durante noviembre:

DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre

miércoles 11 de noviembre DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre

jueves 12 de noviembre DNI terminado en 2: viernes 13 de noviembre

viernes 13 de noviembre DNI terminado en 3: lunes 16 de noviembre

lunes 16 de noviembre DNI terminado en 4: martes 17 de noviembre

martes 17 de noviembre DNI terminado en 5: miércoles 18 de noviembre

miércoles 18 de noviembre DNI terminado en 6: jueves 19 de noviembre

jueves 19 de noviembre DNI terminado en 7: viernes 20 de noviembre

viernes 20 de noviembre DNI terminado en 8: martes 24 de noviembre

martes 24 de noviembre DNI terminado en 9: miércoles 25 de noviembre

Asignación por Prenatal, Maternidad y Pago Único

Las coberturas vinculadas a la maternidad, el nacimiento y los eventos familiares se liquidan bajo las siguientes ventanas operativas:

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: jueves 12 de noviembre

jueves 12 de noviembre DNI terminados en 2 y 3: viernes 13 de noviembre

viernes 13 de noviembre DNI terminados en 4 y 5: lunes 16 de noviembre

lunes 16 de noviembre DNI terminados en 6 y 7: martes 17 de noviembre

martes 17 de noviembre DNI terminados en 8 y 9: miércoles 18 de noviembre

Prestaciones sin terminación de DNI (ventana abierta)

Asignación por Maternidad: disponible para todas las terminaciones de documento desde el 12 de noviembre hasta el 10 de diciembre .

disponible para todas las terminaciones de documento desde el . Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): cobran todas las terminaciones de DNI desde el 11 de noviembre hasta el 10 de diciembre .

cobran todas las terminaciones de DNI desde el . Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: habilitadas para todas las terminaciones de documento entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre.

Prestación por Desempleo: cronograma de cierre de mes

Los beneficiarios del Seguro por Desempleo perciben sus cuotas correspondientes a noviembre en el tramo final del calendario, extendiéndose hasta el primer día hábil del mes siguiente: