La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario completo de acreditaciones correspondiente a noviembre de 2026 para la totalidad de las prestaciones previsionales y asignaciones sociales. Durante el undécimo mes del año, los haberes perciben un reajuste del 1,93%, cifra que surge de tomar con dos decimales el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 1,9% registrado por el INDEC en septiembre.
Cuándo cobro ANSES en noviembre de 2026: calendario completo por DNI de jubilaciones, pensiones, AUH y asignaciones
La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el cronograma integral de pagos para el penúltimo mes del año, cuyas prestaciones incorporan un aumento del 1,93% atado a la inflación
A lo largo de las jornadas hábiles del mes, el organismo organiza los depósitos bancarios según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular y el tipo de beneficio percibido.
Jubilaciones y pensiones: fechas de cobro en noviembre de 2026
El cronograma previsional se divide en tres grupos principales según el nivel de ingresos y el tipo de cobertura:
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre
- DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre
- DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre (cobro agrupado)
- DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre
- DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre
- DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre
- DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre
- DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 11 de noviembre
- DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: jueves 12 de noviembre (pago concentrado)
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de noviembre
Asignación Universal por Hijo (AUH), SUAF y Embarazo (AUE)
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y la Asignación por Embarazo (AUE) comparten exactamente el mismo esquema de acreditación bancaria durante noviembre:
- DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre
- DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre
- DNI terminado en 2: viernes 13 de noviembre
- DNI terminado en 3: lunes 16 de noviembre
- DNI terminado en 4: martes 17 de noviembre
- DNI terminado en 5: miércoles 18 de noviembre
- DNI terminado en 6: jueves 19 de noviembre
- DNI terminado en 7: viernes 20 de noviembre
- DNI terminado en 8: martes 24 de noviembre
- DNI terminado en 9: miércoles 25 de noviembre
Asignación por Prenatal, Maternidad y Pago Único
Las coberturas vinculadas a la maternidad, el nacimiento y los eventos familiares se liquidan bajo las siguientes ventanas operativas:
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 12 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 13 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: lunes 16 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: martes 17 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 18 de noviembre
Prestaciones sin terminación de DNI (ventana abierta)
- Asignación por Maternidad: disponible para todas las terminaciones de documento desde el 12 de noviembre hasta el 10 de diciembre.
- Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): cobran todas las terminaciones de DNI desde el 11 de noviembre hasta el 10 de diciembre.
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: habilitadas para todas las terminaciones de documento entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre.
Prestación por Desempleo: cronograma de cierre de mes
Los beneficiarios del Seguro por Desempleo perciben sus cuotas correspondientes a noviembre en el tramo final del calendario, extendiéndose hasta el primer día hábil del mes siguiente:
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 25 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 26 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: viernes 27 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: lunes 30 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: martes 1° de diciembre
En pocas palabras
- ANSES: Oficializó cronograma de pagos de noviembre 2026 con aumento del 1,93%.
- Jubilados y Pensionados: Fechas de cobro varían según DNI y monto del haber.
- Asignaciones y Pensiones: Calendarios diferenciados para AUH, SUAF, AUE, PNC y Desempleo.