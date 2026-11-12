Calendario SUAF de ANSES: cuándo cobro la Asignación Familiar en noviembre de 2026 y cuánto se paga por hijo

DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre

miércoles 11 de noviembre DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre

jueves 12 de noviembre DNI terminado en 2: viernes 13 de noviembre

viernes 13 de noviembre DNI terminado en 3: lunes 16 de noviembre

lunes 16 de noviembre DNI terminado en 4: martes 17 de noviembre

martes 17 de noviembre DNI terminado en 5: miércoles 18 de noviembre

miércoles 18 de noviembre DNI terminado en 6: jueves 19 de noviembre

jueves 19 de noviembre DNI terminado en 7: viernes 20 de noviembre

viernes 20 de noviembre DNI terminado en 8: martes 24 de noviembre

martes 24 de noviembre DNI terminado en 9: miércoles 25 de noviembre

Escala de montos de Asignaciones Familiares en noviembre de 2026

El importe que recibe cada titular varía según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF), parámetro que surge de sumar las remuneraciones de todos los integrantes del hogar. Con el incremento del 1,93%, los valores vigentes quedan configurados de la siguiente manera:

Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Prenatal

IGF hasta $1.212.301: se abona $79.812,80 por hijo.

se abona por hijo. IGF entre $1.212.301,01 y $1.777.957: se percibe $53.838,46 por hijo.

se percibe por hijo. IGF entre $1.777.957,01 y $2.052.708: corresponde un monto de $32.564,29 por hijo.

corresponde un monto de por hijo. IGF entre $2.052.708,01 y $6.419.726: se liquida $16.801,94 por hijo.

Asignaciones Familiares por Hijo con Discapacidad

IGF hasta $1.212.301: el valor asciende a $259.861,30 .

el valor asciende a . IGF entre $1.212.301,01 y $1.777.957: se cobra $183.835,73 .

se cobra . IGF desde $1.777.957,01 en adelante: corresponde un importe de $116.023,37.

Asignaciones de Pago Único (APU) y Cónyuge (IGF hasta $6.419.726)

Asignación por Adopción: pago único de $556.214,00 .

pago único de . Asignación por Matrimonio: pago único de $139.297,43 .

pago único de . Asignación por Nacimiento: pago único de $93.032,34 .

pago único de . Asignación por Cónyuge: importe mensual de $19.365,68.

Requisitos de topes y cómo consultar fecha y lugar de cobro

Para mantener el derecho al cobro de las asignaciones familiares y verificar el detalle de la liquidación mensual, se deben considerar las siguientes pautas: