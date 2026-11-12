Calendario SUAF de ANSES: cuándo cobro la Asignación Familiar en noviembre de 2026 y cuánto se paga por hijo

Los beneficiarios del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) que abona mensualmente la ANSES ya tienen confirmadas las fechas de acreditación y los importes vigentes para noviembre de 2026. En el anteúltimo mes del año, las prestaciones sociales perciben una actualización del 1,93%, cifra que surge de aplicar los dos decimales reglamentarios sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 1,9% registrado por el INDEC en septiembre.
De acuerdo con la planificación operativa del organismo previsional, los depósitos bancarios se distribuyen únicamente durante jornadas hábiles entre la segunda y la cuarta semana del mes, ordenados según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular.
Calendario de pagos SUAF en noviembre de 2026: fechas según DNI
Las acreditaciones correspondientes a la Asignación Familiar por Hijo se ejecutan bajo el siguiente cronograma:
- DNI terminado en 0: miércoles 11 de noviembre
- DNI terminado en 1: jueves 12 de noviembre
- DNI terminado en 2: viernes 13 de noviembre
- DNI terminado en 3: lunes 16 de noviembre
- DNI terminado en 4: martes 17 de noviembre
- DNI terminado en 5: miércoles 18 de noviembre
- DNI terminado en 6: jueves 19 de noviembre
- DNI terminado en 7: viernes 20 de noviembre
- DNI terminado en 8: martes 24 de noviembre
- DNI terminado en 9: miércoles 25 de noviembre
Escala de montos de Asignaciones Familiares en noviembre de 2026
El importe que recibe cada titular varía según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF), parámetro que surge de sumar las remuneraciones de todos los integrantes del hogar. Con el incremento del 1,93%, los valores vigentes quedan configurados de la siguiente manera:
Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Prenatal
- IGF hasta $1.212.301: se abona $79.812,80 por hijo.
- IGF entre $1.212.301,01 y $1.777.957: se percibe $53.838,46 por hijo.
- IGF entre $1.777.957,01 y $2.052.708: corresponde un monto de $32.564,29 por hijo.
- IGF entre $2.052.708,01 y $6.419.726: se liquida $16.801,94 por hijo.
Asignaciones Familiares por Hijo con Discapacidad
- IGF hasta $1.212.301: el valor asciende a $259.861,30.
- IGF entre $1.212.301,01 y $1.777.957: se cobra $183.835,73.
- IGF desde $1.777.957,01 en adelante: corresponde un importe de $116.023,37.
Asignaciones de Pago Único (APU) y Cónyuge (IGF hasta $6.419.726)
- Asignación por Adopción: pago único de $556.214,00.
- Asignación por Matrimonio: pago único de $139.297,43.
- Asignación por Nacimiento: pago único de $93.032,34.
- Asignación por Cónyuge: importe mensual de $19.365,68.
Requisitos de topes y cómo consultar fecha y lugar de cobro
Para mantener el derecho al cobro de las asignaciones familiares y verificar el detalle de la liquidación mensual, se deben considerar las siguientes pautas:
- Condición de tope individual: además de no superar el techo general del grupo familiar, ninguno de los integrantes del hogar puede percibir de forma individual ingresos superiores al límite máximo establecido por ANSES; de ocurrir esto, todo el grupo familiar queda excluido del beneficio.
- Cómo consultar cuándo y dónde cobro:
- Ingresar al sitio web oficial de ANSES (anses.gob.ar).
- Completar el formulario de consulta ingresando el número de CUIL o el número de beneficio.
- Hacer clic en el botón “Consulta”.
- El sistema desplegará automáticamente la entidad bancaria asignada, el lugar de pago y la ventana exacta de fechas habilitadas para retirar el dinero.
En pocas palabras
- ANSES y SUAF: Ya se conocen las fechas de pago de asignaciones familiares para noviembre de 2026.
- Actualización de montos: Las prestaciones se actualizan un 1,93% según el IPC de septiembre.
- Consulta de cobro: Se puede verificar fecha y lugar de pago en el sitio web de ANSES.