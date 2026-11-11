El Quini 6 realiza este miércoles 11 de noviembre de 2026 el sorteo 3425, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. ¿Ya estás listo para cambiar tu vida para siempre? ¡Que tengas mucha suerte!
Quini 6: los resultados del sorteo 3425 del miércoles 11 de noviembre
- TRADICIONAL
02 - 24 - 25 - 32 - 37 - 40
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)
10 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $3.797.996,40
942 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $12.095,53
- LA SEGUNDA
00 - 06 - 17 - 28 - 33 - 37
POZO VACANTE 6 aciertos ($2.691.533.603)
20 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.898.998,20
1.329 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $8.573,36
- REVANCHA
15 - 27 - 36 - 37 - 40 - 42
POZO VACANTE 6 aciertos ($2.080.651.968)
- SIEMPRE SALE
10 - 27 - 28 - 33 - 36 - 38
6 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $56.785.482 (2 de Santa Fe, 1 de Salta, 1 de La Pampa, 1 de Capital Federal y 1 de Buenos Aires)
- POZO EXTRA
00 - 02 - 06 - 15 - 17 - 24 - 25 - 27 - 28 - 32 - 33 - 36 - 37 - 40 - 42
772 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $259.067,36
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este popular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana: todos los miércoles y los domingos a las 21.15 desde los estudios de la Lotería de Santa Fe.
Según la modalidad del Quini 6 que se trate, hay premios por 4 y 5 aciertos de esos números elegidos, aunque el objetivo y el sueño final de cada argentino es concretar los ansiados seis aciertos.
En pocas palabras
- Quini 6: Resultados del sorteo 3425 y ganadores del pozo millonario.
- Modalidades: Se detallan los números de La Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Pozo Extra.
- Juego: Se explica cómo participar en el Quini 6 y sus premios por aciertos.