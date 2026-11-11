Quini 6: los resultados del sorteo 3425 del miércoles 11 de noviembre

10 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $3.797.996,40

942 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $12.095,53

LA SEGUNDA

00 - 06 - 17 - 28 - 33 - 37

POZO VACANTE 6 aciertos ($2.691.533.603)

20 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.898.998,20

1.329 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $8.573,36

REVANCHA

15 - 27 - 36 - 37 - 40 - 42

POZO VACANTE 6 aciertos ($2.080.651.968)

SIEMPRE SALE

10 - 27 - 28 - 33 - 36 - 38

6 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $56.785.482 (2 de Santa Fe, 1 de Salta, 1 de La Pampa, 1 de Capital Federal y 1 de Buenos Aires)

POZO EXTRA

00 - 02 - 06 - 15 - 17 - 24 - 25 - 27 - 28 - 32 - 33 - 36 - 37 - 40 - 42

772 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $259.067,36

¡Este miércoles se realizó un nuevo sorteo del Quini 6!

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este popular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana: todos los miércoles y los domingos a las 21.15 desde los estudios de la Lotería de Santa Fe.

Según la modalidad del Quini 6 que se trate, hay premios por 4 y 5 aciertos de esos números elegidos, aunque el objetivo y el sueño final de cada argentino es concretar los ansiados seis aciertos.