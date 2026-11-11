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Quini 6: los resultados del sorteo 3425 del miércoles 11 de noviembre

¡Conocé los resultados del Quini 6 y los ganadores de un nuevo sorteo! Por eso, controlá ahora tu cartón y mirá el pozo millonario que te ofrece el juego de azar más popular del país

Fabricio Panella
Por Fabricio Panella [email protected]
Quini 6: los resultados del sorteo 3425 del miércoles 11 de noviembre

Quini 6: los resultados del sorteo 3425 del miércoles 11 de noviembre

El Quini 6 realiza este miércoles 11 de noviembre de 2026 el sorteo 3425, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. ¿Ya estás listo para cambiar tu vida para siempre? ¡Que tengas mucha suerte!

Quini 6: los resultados del sorteo 3425 del miércoles 11 de noviembre

  • TRADICIONAL

02 - 24 - 25 - 32 - 37 - 40

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)

10 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $3.797.996,40

942 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $12.095,53

  • LA SEGUNDA

00 - 06 - 17 - 28 - 33 - 37

POZO VACANTE 6 aciertos ($2.691.533.603)

20 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.898.998,20

1.329 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $8.573,36

  • REVANCHA

15 - 27 - 36 - 37 - 40 - 42

POZO VACANTE 6 aciertos ($2.080.651.968)

  • SIEMPRE SALE

10 - 27 - 28 - 33 - 36 - 38

6 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $56.785.482 (2 de Santa Fe, 1 de Salta, 1 de La Pampa, 1 de Capital Federal y 1 de Buenos Aires)

  • POZO EXTRA

00 - 02 - 06 - 15 - 17 - 24 - 25 - 27 - 28 - 32 - 33 - 36 - 37 - 40 - 42

772 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $259.067,36

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¡Este miércoles se realizó un nuevo sorteo del Quini 6!

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este popular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana: todos los miércoles y los domingos a las 21.15 desde los estudios de la Lotería de Santa Fe.

Según la modalidad del Quini 6 que se trate, hay premios por 4 y 5 aciertos de esos números elegidos, aunque el objetivo y el sueño final de cada argentino es concretar los ansiados seis aciertos.

En pocas palabras

  • Quini 6: Resultados del sorteo 3425 y ganadores del pozo millonario.
  • Modalidades: Se detallan los números de La Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Pozo Extra.
  • Juego: Se explica cómo participar en el Quini 6 y sus premios por aciertos.
Resumen generado por Thinkindot AI

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