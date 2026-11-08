(Agencia 076117-000 calle Italia 488, San Nicolás, provincia de Buenos Aires)

17 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $3.254.275,06

924 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $17.961,91

LA SEGUNDA

20 - 21 - 34 - 35 - 38 - 39

POZO VACANTE 6 aciertos ($2.464.399.728)

10 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $5.532.267,60

349 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $47.555,31

REVANCHA

08 - 09 - 10 - 17 - 21 - 32

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.691.817.840)

SIEMPRE SALE

07 - 14 - 31 - 36 - 42 - 45

266 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.865.834,39

(75 de Buenos Aires, 42 de Santa Fe, 41 de Córdoba, 22 de Entre Ríos, 9 de Mendoza, 8 de Santiago del Estero, 8 de Capital Federal, 7 de San Juan, 7 de Neuquén, 6 de Corrientes, 6 de Salta, 5 de La Pampa, 4 de Misiones, 3 de San Luis, 3 de Formosa, 3 de Chubut, 3 de Río Negro, 3 de Jujuy, 3 de Chaco, 2 de La Rioja, 2 de Catamarca, 2 de Tierra del Fuego, 2 de Santa Cruz)

POZO EXTRA

01 - 08 - 09 - 10 - 16 - 17 - 20 - 21 - 25 - 29 - 32 - 34 - 35 - 37 - 38 - 39 - 43

937 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $213.447,17

Quini 6: los resultados del sorteo 3424 del domingo 8 de noviembre.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este popular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: