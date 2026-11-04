El Quini 6 realiza este 4 de noviembre de noviembre de 2026 el sorteo 3423, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. ¿Ya estás listo para cambiar tu vida para siempre? ¡Que tengas suerte!
Quini 6: los resultados del sorteo 3423 del miércoles 4 de noviembre
- TRADICIONAL
02 - 09 - 14 - 27 - 39 - 45
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.493.765.204)
35 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.176.465,60
1.680 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $7.352,91
- LA SEGUNDA
18 - 19 - 28 - 30 - 43 - 45
POZO VACANTE 6 aciertos ($2.105.964.403)
7 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $5.882.328
552 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $22.378,42
- REVANCHA
02 - 05 - 20 - 21 - 32 - 39
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.078.165.814)
- SIEMPRE SALE
01 - 07 - 12 - 25 - 29 - 38
24 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $15.392.497,50
(8 de Buenos Aires, 6 de Santa Fe, 3 de Entre Ríos, 3 de Mendoza, 2 de Capital Federal, 2 de Córdoba)
- POZO EXTRA
02 - 05 - 09 - 14 - 18 - 19 - 20 - 21 - 27 - 28 - 30 - 32 - 39 - 43 - 45
771 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $259.403,37
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este popular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15
En pocas palabras
- Quini 6: Se sortearon los resultados del sorteo 3423 con $1.493 millones en el Tradicional.
- Resultados: Los números de la Tradicional fueron 02-09-14-27-39-45; La Segunda, 18-19-28-30-43-45; Revancha, 02-05-20-21-32-39; Siempre Sale, 01-07-12-25-29-38.
- Pozo Extra: 771 ganadores cobraron $259.403,37 con 6 aciertos.