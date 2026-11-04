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Quini 6: los resultados del sorteo 3423 del miércoles 4 de noviembre

Conocé los resultados del Quini 6 y los ganadores de un nuevo sorteo. Controlá tu cartón y mirá el pozo millonario que ofrece el juego de azar más popular del país

Fabricio Panella
Por Fabricio Panella [email protected]
Quini 6: los resultados del sorteo 3423 del 4 de noviembre

Quini 6: los resultados del sorteo 3423 del 4 de noviembre

El Quini 6 realiza este 4 de noviembre de noviembre de 2026 el sorteo 3423, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. ¿Ya estás listo para cambiar tu vida para siempre? ¡Que tengas suerte!

Quini 6: los resultados del sorteo 3423 del miércoles 4 de noviembre

  • TRADICIONAL

02 - 09 - 14 - 27 - 39 - 45

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.493.765.204)

35 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.176.465,60

1.680 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $7.352,91

  • LA SEGUNDA

18 - 19 - 28 - 30 - 43 - 45

POZO VACANTE 6 aciertos ($2.105.964.403)

7 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $5.882.328

552 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $22.378,42

  • REVANCHA

02 - 05 - 20 - 21 - 32 - 39

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.078.165.814)

  • SIEMPRE SALE

01 - 07 - 12 - 25 - 29 - 38

24 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $15.392.497,50

(8 de Buenos Aires, 6 de Santa Fe, 3 de Entre Ríos, 3 de Mendoza, 2 de Capital Federal, 2 de Córdoba)

  • POZO EXTRA

02 - 05 - 09 - 14 - 18 - 19 - 20 - 21 - 27 - 28 - 30 - 32 - 39 - 43 - 45

771 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $259.403,37

Quini 6: los resultados del sorteo 3423 del 4 de noviembre.

Quini 6: los resultados del sorteo 3423 del 4 de noviembre.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este popular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los:

  • Miércoles a las 21.15
  • Domingos a las 21.15

En pocas palabras

  • Quini 6: Se sortearon los resultados del sorteo 3423 con $1.493 millones en el Tradicional.
  • Resultados: Los números de la Tradicional fueron 02-09-14-27-39-45; La Segunda, 18-19-28-30-43-45; Revancha, 02-05-20-21-32-39; Siempre Sale, 01-07-12-25-29-38.
  • Pozo Extra: 771 ganadores cobraron $259.403,37 con 6 aciertos.
Resumen generado por Thinkindot AI

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