Quini 6: otro suertudo ganó más de $1.000 millones en el sorteo del miércoles.

El sorteo 3421 del Quini 6 de este miércoles 28 de octubre de 2026 arrojó un nuevo ganador luego de que se llevara más de $1.000 millones en la Revancha.
Este afortunado apostador del Quini 6 se convierte así en otro de los suertudos de la semana que también cambiaron su vida gracias a este popular juego de azar.
Quini 6: un suertudo ganó más de $1.000 millones en el sorteo del miércoles
El Quini 6 ya tiene un nuevo multimillonario tras el sorteo de este miércoles:
- el ganador compro su boleto en la agencia 76328, situada en Juan B. Justo 725, localidad de Bosques, provincia de Buenos Aires
- los números favorecidos fueron el 22 - 26 - 35 - 42 - 43 - 45
- obtuvo los seis aciertos en la Revancha, ganando un total de $1.080.516.153,60
Quini 6: todos los resultados del sorteo 3421 del miércoles 28 de octubre
- TRADICIONAL
06 - 25 - 34 - 36 - 38 - 45
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)
4 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $10.273.986
474 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $26.010,09
- LA SEGUNDA
09 - 19 - 26 - 29 - 33 - 44
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.504.931.702)
13 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $3.161.226,46
1.247 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $9.886,75
- REVANCHA
22 - 26 - 35 - 42 - 43 - 45
1 GANADOR con 6 aciertos ($1.080.516.153,60); Agencia 76328, Juan B. Justo 725, localidad de Bosques, provincia de Buenos Aires
- SIEMPRE SALE
20 - 22 - 26 - 35 - 36 - 37
2 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $184.382.730 (1 de Córdoba y 1 de Santa Fe)
- POZO EXTRA
06 - 09 - 19 - 22 - 25 - 26 - 29 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 42 - 43 - 44 - 45
369 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $542.005,42
En pocas palabras
- Quini 6: Un apostador ganó más de $1.000 millones en el sorteo del miércoles.
- Revancha: El afortunado acertó los seis números en esta categoría del juego.
- Ubicación: El boleto ganador fue comprado en la localidad de Bosques, en la provincia de Buenos Aires.