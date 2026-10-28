Este afortunado apostador del Quini 6 se convierte así en otro de los suertudos de la semana que también cambiaron su vida gracias a este popular juego de azar.

Quini 6: otro suertudo ganó más de $1.000 millones en el sorteo del miércoles.

Quini 6: un suertudo ganó más de $1.000 millones en el sorteo del miércoles

El Quini 6 ya tiene un nuevo multimillonario tras el sorteo de este miércoles: