Inicio Sociedad Quini 6
¡Una fortuna!

Quini 6: otro suertudo ganó más de $1.000 millones en el sorteo del miércoles

Un apostador del Quini 6 se llevó una exorbitante cifra este miércoles luego de conseguir los seis aciertos en la Revancha. Es el segundo ganador en una semana

Fabricio Panella
Por Fabricio Panella [email protected]
Quini 6: otro suertudo ganó más de $1.000 millones en el sorteo del miércoles

Quini 6: otro suertudo ganó más de $1.000 millones en el sorteo del miércoles

El sorteo 3421 del Quini 6 de este miércoles 28 de octubre de 2026 arrojó un nuevo ganador luego de que se llevara más de $1.000 millones en la Revancha.

Este afortunado apostador del Quini 6 se convierte así en otro de los suertudos de la semana que también cambiaron su vida gracias a este popular juego de azar.

Quini 6: otro suertudo ganó más de $1.000 millones en el sorteo del miércoles.

Quini 6: otro suertudo ganó más de $1.000 millones en el sorteo del miércoles.

Quini 6: un suertudo ganó más de $1.000 millones en el sorteo del miércoles

El Quini 6 ya tiene un nuevo multimillonario tras el sorteo de este miércoles:

  • el ganador compro su boleto en la agencia 76328, situada en Juan B. Justo 725, localidad de Bosques, provincia de Buenos Aires
  • los números favorecidos fueron el 22 - 26 - 35 - 42 - 43 - 45
  • obtuvo los seis aciertos en la Revancha, ganando un total de $1.080.516.153,60
Quini 6: otro suertudo ganó más de $1.000 millones en el sorteo del miércoles.

Quini 6: otro suertudo ganó más de $1.000 millones en el sorteo del miércoles.

Quini 6: todos los resultados del sorteo 3421 del miércoles 28 de octubre

  • TRADICIONAL

06 - 25 - 34 - 36 - 38 - 45

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)

4 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $10.273.986

474 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $26.010,09

  • LA SEGUNDA

09 - 19 - 26 - 29 - 33 - 44

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.504.931.702)

13 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $3.161.226,46

1.247 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $9.886,75

  • REVANCHA

22 - 26 - 35 - 42 - 43 - 45

1 GANADOR con 6 aciertos ($1.080.516.153,60); Agencia 76328, Juan B. Justo 725, localidad de Bosques, provincia de Buenos Aires

  • SIEMPRE SALE

20 - 22 - 26 - 35 - 36 - 37

2 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $184.382.730 (1 de Córdoba y 1 de Santa Fe)

  • POZO EXTRA

06 - 09 - 19 - 22 - 25 - 26 - 29 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 42 - 43 - 44 - 45

369 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $542.005,42

En pocas palabras

  • Quini 6: Un apostador ganó más de $1.000 millones en el sorteo del miércoles.
  • Revancha: El afortunado acertó los seis números en esta categoría del juego.
  • Ubicación: El boleto ganador fue comprado en la localidad de Bosques, en la provincia de Buenos Aires.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

Lo que se lee ahora

Te puede interesar