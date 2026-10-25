El Quini 6 realiza este domingo 25 de octubre de 2026 el sorteo 3420, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. ¿Ya estás listo para cambiar tu vida para siempre? ¡Que tengas suerte!
Quini 6: los resultados del sorteo 3420 del domingo 25 de octubre
- TRADICIONAL
00 - 02 - 03 - 08 - 19 - 39
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)
21 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.595.977,14
1.336 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $12.241,51
- LA SEGUNDA
08 - 25 - 30 - 36 - 43 - 45
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.255.420.958)
6 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $9.085.920
838 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $19.516,30
- REVANCHA
05 - 22 - 23 - 29 - 41 - 43
POZO VACANTE 6 aciertos ($800.000.000)
- SIEMPRE SALE
00 - 13 - 22 - 24 - 40 - 43
8 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $61.136.532 (2 de Buenos Aires, 2 de Santa Fe, 1 de San Juan, 1 de Entre Ríos, 1 de Córdoba y 1 de Misiones)
- POZO EXTRA
00 - 02 - 03 - 05 - 08 - 19 - 22 - 23 - 25 - 29 - 30 - 36 - 39 - 41 - 43 - 45
724 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $276.243,09
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este popular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15
En pocas palabras
- Quini 6: Se sortea el 3420 con 5 modalidades y pozos millonarios.
- Resultados: Se detallan los números de Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Pozo Extra.
- Ganadores: Se informa la cantidad de ganadores y los montos cobrados en cada modalidad.