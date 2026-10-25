21 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.595.977,14

1.336 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $12.241,51

LA SEGUNDA

08 - 25 - 30 - 36 - 43 - 45

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.255.420.958)

6 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $9.085.920

838 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $19.516,30

REVANCHA

05 - 22 - 23 - 29 - 41 - 43

POZO VACANTE 6 aciertos ($800.000.000)

SIEMPRE SALE

00 - 13 - 22 - 24 - 40 - 43

8 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $61.136.532 (2 de Buenos Aires, 2 de Santa Fe, 1 de San Juan, 1 de Entre Ríos, 1 de Córdoba y 1 de Misiones)

POZO EXTRA

00 - 02 - 03 - 05 - 08 - 19 - 22 - 23 - 25 - 29 - 30 - 36 - 39 - 41 - 43 - 45

724 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $276.243,09

Quini 6: los resultados del sorteo 3420 del domingo 25 de octubre.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este popular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: