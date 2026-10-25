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Quini 6: los resultados del sorteo 3420 del domingo 25 de octubre

Estos son los resultados del Quini 6 y los ganadores de un nuevo sorteo. Controlá tu cartón y mirá el pozo millonario que ofrece el juego de azar más popular del país

Fabricio Panella
Por Fabricio Panella [email protected]
Quini 6: los resultados del sorteo 3420 del domingo 25 de octubre

Quini 6: los resultados del sorteo 3420 del domingo 25 de octubre

El Quini 6 realiza este domingo 25 de octubre de 2026 el sorteo 3420, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. ¿Ya estás listo para cambiar tu vida para siempre? ¡Que tengas suerte!

Quini 6: los resultados del sorteo 3420 del domingo 25 de octubre

  • TRADICIONAL

00 - 02 - 03 - 08 - 19 - 39

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)

21 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.595.977,14

1.336 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $12.241,51

  • LA SEGUNDA

08 - 25 - 30 - 36 - 43 - 45

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.255.420.958)

6 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $9.085.920

838 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $19.516,30

  • REVANCHA

05 - 22 - 23 - 29 - 41 - 43

POZO VACANTE 6 aciertos ($800.000.000)

  • SIEMPRE SALE

00 - 13 - 22 - 24 - 40 - 43

8 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $61.136.532 (2 de Buenos Aires, 2 de Santa Fe, 1 de San Juan, 1 de Entre Ríos, 1 de Córdoba y 1 de Misiones)

  • POZO EXTRA

00 - 02 - 03 - 05 - 08 - 19 - 22 - 23 - 25 - 29 - 30 - 36 - 39 - 41 - 43 - 45

724 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $276.243,09

Quini 6: los resultados del sorteo 3420 del domingo 25 de octubre.

Quini 6: los resultados del sorteo 3420 del domingo 25 de octubre.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este popular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los:

  • Miércoles a las 21.15
  • Domingos a las 21.15

En pocas palabras

  • Quini 6: Se sortea el 3420 con 5 modalidades y pozos millonarios.
  • Resultados: Se detallan los números de Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Pozo Extra.
  • Ganadores: Se informa la cantidad de ganadores y los montos cobrados en cada modalidad.
Resumen generado por Thinkindot AI

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