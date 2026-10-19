Agencia 000830-000, Rivadavia, provincia de San Juan

Agencia 008246-000, Carcarañá, provincia de Santa Fe

los números favorecidos fueron el 07 - 09 - 11 - 17 - 25 - 31

con estos seis aciertos, cada uno cobrará $1.418.485.786,20

Quini 6: quiénes son los 2 suertudos que ganaron más de $1.400 millones en el sorteo del domingo.

Quini 6: todos los resultados del sorteo 3418 del domingo 18 de octubre

TRADICIONAL

07 - 09 - 11 - 17 - 25 - 31

2 GANADORES con 6 aciertos ($1.418.485.786,20)

(Agencia 000830-000, localidad de Rivadavia, San Juan; agencia 008246-000, localidad de Carcarañá, Santa Fe)

169 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $334.605,73

5.474 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $4.000

LA SEGUNDA

04 - 10 - 16 - 21 - 27 - 38

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)

37 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.528.334,27

2.070 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $8.195,95

REVANCHA

01 - 05 - 26 - 40 - 41 - 43

POZO VACANTE 6 aciertos ($4.254.526.426)

SIEMPRE SALE

01 - 10 - 19 - 25 - 37 - 44

30 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $16.906.114,80

(8 de Santa Fe, 5 de Buenos Aires, 4 de Mendoza, 3 de Córdoba, 2 de Misiones, 2 de Capital Federal, 2 de Jujuy, 1 de San Juan, 1 de Santiago del Estero, 1 de Entre Ríos, 1 de Chaco)

POZO EXTRA

01 - 04 - 05 - 07 - 09 - 10 - 11 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 - 31 - 38 - 40 - 41 - 43

3.445 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $58.055,15