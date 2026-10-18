El Quini 6 realiza este domingo 18 de octubre de 2026 el sorteo 3418, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. ¿Ya estás listo para cambiar tu vida para siempre? ¡Que tengas suerte!
Quini 6: los resultados del sorteo 3418 del domingo 18 de octubre
- TRADICIONAL
07 - 09 - 11 - 17 - 25 - 31
2 GANADORES con 6 aciertos ($1.418.485.786,20)
(Agencia 000830-000, localidad de Rivadavia, San Juan; agencia 008246-000, localidad de Carcarañá, Santa Fe)
169 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $334.605,73
5.474 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $4.000
- LA SEGUNDA
04 - 10 - 16 - 21 - 27 - 38
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)
37 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.528.334,27
2.070 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $8.195,95
- REVANCHA
01 - 05 - 26 - 41 - 40 - 43
POZO VACANTE 6 aciertos ($4.254.526.426)
- SIEMPRE SALE
01 - 10 - 19 - 25 - 37 - 44
30 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $16.906.114,80
(8 de Santa Fe, 5 de Buenos Aires, 4 de Mendoza, 3 de Córdoba, 2 de Misiones, 2 de Capital Federal, 2 de Jujuy, 1 de San Juan, 1 de Santiago del Estero, 1 de Entre Ríos, 1 de Chaco)
- POZO EXTRA
01 - 04 - 05 - 07 - 09 - 10 - 11 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 - 31 - 38 - 40 - 41 - 43
3.445 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $58.055,15
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este popular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15
En pocas palabras
- Quini 6: Los resultados del sorteo 3418 del domingo 18 de octubre esperan ser revelados.
- Modalidades: Se aguardan los resultados de Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Pozo Extra.
- ¿Cómo jugar?: Se seleccionan seis números entre 00 y 45, con sorteos los miércoles y domingos.