(Agencia 000830-000, localidad de Rivadavia, San Juan; agencia 008246-000, localidad de Carcarañá, Santa Fe)

169 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $334.605,73

5.474 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $4.000

LA SEGUNDA

04 - 10 - 16 - 21 - 27 - 38

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)

37 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.528.334,27

2.070 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $8.195,95

REVANCHA

01 - 05 - 26 - 41 - 40 - 43

POZO VACANTE 6 aciertos ($4.254.526.426)

SIEMPRE SALE

01 - 10 - 19 - 25 - 37 - 44

30 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $16.906.114,80

(8 de Santa Fe, 5 de Buenos Aires, 4 de Mendoza, 3 de Córdoba, 2 de Misiones, 2 de Capital Federal, 2 de Jujuy, 1 de San Juan, 1 de Santiago del Estero, 1 de Entre Ríos, 1 de Chaco)

POZO EXTRA

01 - 04 - 05 - 07 - 09 - 10 - 11 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 - 31 - 38 - 40 - 41 - 43

3.445 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $58.055,15

Quini 6: los resultados del sorteo 3418 del domingo 18 de octubre.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este popular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: