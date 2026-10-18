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Quini 6: los resultados del sorteo 3418 del domingo 18 de octubre

Estos son los resultados del Quini 6 y los ganadores de un nuevo sorteo. Controlá tu cartón y mirá el pozo millonario que ofrece el juego de azar más popular del país

Fabricio Panella
Por Fabricio Panella [email protected]
Quini 6: los resultados del sorteo 3418 del domingo 18 de octubre

Quini 6: los resultados del sorteo 3418 del domingo 18 de octubre

El Quini 6 realiza este domingo 18 de octubre de 2026 el sorteo 3418, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. ¿Ya estás listo para cambiar tu vida para siempre? ¡Que tengas suerte!

Quini 6: los resultados del sorteo 3418 del domingo 18 de octubre

  • TRADICIONAL

07 - 09 - 11 - 17 - 25 - 31

2 GANADORES con 6 aciertos ($1.418.485.786,20)

(Agencia 000830-000, localidad de Rivadavia, San Juan; agencia 008246-000, localidad de Carcarañá, Santa Fe)

169 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $334.605,73

5.474 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $4.000

  • LA SEGUNDA

04 - 10 - 16 - 21 - 27 - 38

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)

37 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $1.528.334,27

2.070 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $8.195,95

  • REVANCHA

01 - 05 - 26 - 41 - 40 - 43

POZO VACANTE 6 aciertos ($4.254.526.426)

  • SIEMPRE SALE

01 - 10 - 19 - 25 - 37 - 44

30 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $16.906.114,80

(8 de Santa Fe, 5 de Buenos Aires, 4 de Mendoza, 3 de Córdoba, 2 de Misiones, 2 de Capital Federal, 2 de Jujuy, 1 de San Juan, 1 de Santiago del Estero, 1 de Entre Ríos, 1 de Chaco)

  • POZO EXTRA

01 - 04 - 05 - 07 - 09 - 10 - 11 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 - 31 - 38 - 40 - 41 - 43

3.445 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $58.055,15

Quini 6: los resultados del sorteo 3418 del domingo 18 de octubre.

Quini 6: los resultados del sorteo 3418 del domingo 18 de octubre.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este popular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los:

  • Miércoles a las 21.15
  • Domingos a las 21.15

En pocas palabras

  • Quini 6: Los resultados del sorteo 3418 del domingo 18 de octubre esperan ser revelados.
  • Modalidades: Se aguardan los resultados de Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Pozo Extra.
  • ¿Cómo jugar?: Se seleccionan seis números entre 00 y 45, con sorteos los miércoles y domingos.
Resumen generado por Thinkindot AI

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