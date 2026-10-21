El Quini 6 realiza este miércoles 21 de octubre de 2026 el sorteo 3419, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. ¿Ya estás listo para cambiar tu vida para siempre? ¡Que tengas suerte!
Quini 6: los resultados del sorteo 3419 del miércoles 21 de octubre
- TRADICIONAL
04 - 05 - 32 - 39 - 40 - 44
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)
12 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $3.460.491
604 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $20.625,44
- LA SEGUNDA
04 - 20 - 21 - 24 - 42 - 45
POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)
10 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $4.152.589,20
767 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $16.242,20
- REVANCHA
01 - 02 - 11 - 14 - 28 - 33
1 GANADOR con 6 aciertos ($4.684.503.196,80)
Agencia 010778-000, O'Higgins 3369, ciudad de Córdoba
- SIEMPRE SALE
13 - 21 - 39 - 42 - 43 - 45
12 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $31.042.872
(3 de Entre Ríos, 3 de Buenos Aires, 2 de Santa Fe, 2 de Capital Federal y 2 de Córdoba)
- POZO EXTRA
01 - 02 - 04 - 05 - 11 - 14 - 20 - 21 - 24 - 28 - 32 - 33 - 39 - 40 - 42 - 44 - 45
1.285 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $155.642,02
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este popular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15
En pocas palabras
- Quini 6: se realizó el sorteo 3419 el miércoles 21 de octubre con cinco modalidades.
- Resultados: se detallan los números ganadores para Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Pozo Extra.
- Ganadores: se informan los pozos vacantes y la cantidad de ganadores por modalidad, con detalles de cobro.