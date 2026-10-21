12 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $3.460.491

604 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $20.625,44

LA SEGUNDA

04 - 20 - 21 - 24 - 42 - 45

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)

10 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $4.152.589,20

767 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $16.242,20

REVANCHA

01 - 02 - 11 - 14 - 28 - 33

1 GANADOR con 6 aciertos ($4.684.503.196,80)

Agencia 010778-000, O'Higgins 3369, ciudad de Córdoba

SIEMPRE SALE

13 - 21 - 39 - 42 - 43 - 45

12 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $31.042.872

(3 de Entre Ríos, 3 de Buenos Aires, 2 de Santa Fe, 2 de Capital Federal y 2 de Córdoba)

POZO EXTRA

01 - 02 - 04 - 05 - 11 - 14 - 20 - 21 - 24 - 28 - 32 - 33 - 39 - 40 - 42 - 44 - 45

1.285 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $155.642,02

Quini 6: los resultados del sorteo 3419 del miércoles 21 de octubre.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este popular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: