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Quini 6: los resultados del sorteo 3419 del miércoles 21 de octubre

Estos son los resultados del Quini 6 y los ganadores de un nuevo sorteo. Controlá tu cartón y mirá el pozo millonario que ofrece el juego de azar más popular del país

Fabricio Panella
Por Fabricio Panella [email protected]
Quini 6: los resultados del sorteo 3419 del miércoles 21 de octubre

Quini 6: los resultados del sorteo 3419 del miércoles 21 de octubre

El Quini 6 realiza este miércoles 21 de octubre de 2026 el sorteo 3419, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. ¿Ya estás listo para cambiar tu vida para siempre? ¡Que tengas suerte!

Quini 6: los resultados del sorteo 3419 del miércoles 21 de octubre

  • TRADICIONAL

04 - 05 - 32 - 39 - 40 - 44

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)

12 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $3.460.491

604 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $20.625,44

  • LA SEGUNDA

04 - 20 - 21 - 24 - 42 - 45

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.100.000.000)

10 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $4.152.589,20

767 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $16.242,20

  • REVANCHA

01 - 02 - 11 - 14 - 28 - 33

1 GANADOR con 6 aciertos ($4.684.503.196,80)

Agencia 010778-000, O'Higgins 3369, ciudad de Córdoba

  • SIEMPRE SALE

13 - 21 - 39 - 42 - 43 - 45

12 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $31.042.872

(3 de Entre Ríos, 3 de Buenos Aires, 2 de Santa Fe, 2 de Capital Federal y 2 de Córdoba)

  • POZO EXTRA

01 - 02 - 04 - 05 - 11 - 14 - 20 - 21 - 24 - 28 - 32 - 33 - 39 - 40 - 42 - 44 - 45

1.285 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $155.642,02

Quini 6: los resultados del sorteo 3419 del miércoles 21 de octubre.

Quini 6: los resultados del sorteo 3419 del miércoles 21 de octubre.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este popular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los:

  • Miércoles a las 21.15
  • Domingos a las 21.15

En pocas palabras

  • Quini 6: se realizó el sorteo 3419 el miércoles 21 de octubre con cinco modalidades.
  • Resultados: se detallan los números ganadores para Tradicional, La Segunda, Revancha, Siempre Sale y Pozo Extra.
  • Ganadores: se informan los pozos vacantes y la cantidad de ganadores por modalidad, con detalles de cobro.
Resumen generado por Thinkindot AI

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