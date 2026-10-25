Dos árboles cayeron sobre su casa durante un temporal y ahora deben indemnizarlo con $5.900.000

Según acreditó en la causa, el propietario le había solicitado reiteradas veces a su vecina que realizara tareas preventivas de mantenimiento y poda sobre los ejemplares que avanzaban sobre la medianera. La mujer, según la presentación judicial, se negó a intervenir bajo el argumento de que no disponía de los recursos económicos para afrontar los gastos de los trabajos.

Por qué el juez responsabilizó a la vecina por la caída de los árboles

Al contestar la demanda, la propietaria intentó desligarse del reclamo alegando que solo el eucalipto se encontraba plantado dentro de su lote, mientras que el segundo árbol pertenecía a un tercero. Asimismo, argumentó la figura de "caso fortuito" o fuerza mayor, sosteniendo que el vendaval extraordinario desatado sobre la reserva forestal fue el único causante del desenlace.

Sin embargo, el magistrado a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 4 desestimó la estrategia de la defensa. Entre las pruebas analizadas, el juez valoró una denuncia administrativa previa realizada por la propia demandada, en la que ella misma había reconocido expresamente la caída de dos ejemplares ubicados en su predio.

El fallo remarcó que la demandada no logró probar que el temporal haya sido la causa exclusiva y ajena al estado de los árboles. Además, la resolución recordó la estricta vigencia de las normativas locales sobre el cuidado del arbolado en áreas declaradas reserva forestal, donde los frentistas asumen la obligación civil ineludible de conservar y monitorear las especies dentro de sus límites para evitar riesgos a terceros.

El desglose de la indemnización y las refacciones pendientes

El jubilado había iniciado la acción judicial por un monto global de $14,7 millones que abarcaba daño moral, daños materiales y lucro cesante. Al momento de dictar sentencia, la Justicia analizó cada rubro de forma individual:

Daño moral: Se fijó una suma de $5.000.000 tras corroborar, mediante pericias psicológicas y declaraciones testimoniales, el grave impacto emocional, la angustia y el estrés que padeció el jubilado al ver destruida su vivienda.

Se fijó una suma de tras corroborar, mediante pericias psicológicas y declaraciones testimoniales, el grave impacto emocional, la angustia y el estrés que padeció el jubilado al ver destruida su vivienda. Gastos acreditados: Se reconocieron $900.000 correspondientes a desembolsos inmediatos que el hombre debió afrontar de urgencia para reponer vidrios rotos y realizar reparaciones básicas tras el impacto.

Se reconocieron correspondientes a desembolsos inmediatos que el hombre debió afrontar de urgencia para reponer vidrios rotos y realizar reparaciones básicas tras el impacto. Costo de las obras de reparación: Una pericia técnica arquitectónica determinó que reconstruir la vivienda demandaba inicialmente más de $15 millones . No obstante, el juez dispuso que ese valor sea actualizado por separado por una perito arquitecta, para fijar el importe real que costará ejecutar los arreglos al valor del mercado actual.

Una pericia técnica arquitectónica determinó que reconstruir la vivienda demandaba inicialmente más de . No obstante, el juez dispuso que ese valor sea actualizado por separado por una perito arquitecta, para fijar el importe real que costará ejecutar los arreglos al valor del mercado actual. Reclamo desestimado: El tribunal rechazó el pedido por lucro cesante, ya que el damnificado no presentó contratos comerciales ni pruebas que demostraran que solía alquilar parte de la propiedad durante la temporada de verano.

El tribunal rechazó el pedido por lucro cesante, ya que el damnificado no presentó contratos comerciales ni pruebas que demostraran que solía alquilar parte de la propiedad durante la temporada de verano. La aseguradora quedó eximida de la condena

Durante el proceso también intervino la compañía de seguros contratada por la vecina. Sin embargo, los letrados de la entidad demostraron que la póliza suscripta no contemplaba cobertura por daños a terceros derivados del colapso o la caída de árboles.

Ante esta limitación contractual, la Justicia liberó de toda responsabilidad a la aseguradora, dictaminando que la totalidad de la condena económica deberá ser cubierta de manera exclusiva por la vecina demandada. La sentencia fijó un plazo de diez días hábiles, tras la liquidación final del capital, intereses y el costo de obra actualizado, para que se haga efectivo el pago total al jubilado marplatense.