La desertificación amenaza a numerosos ecosistemas y comunidades, especialmente en regiones donde el avance del desierto y las altas temperaturas dificultan el crecimiento de la vegetación. Frente a este problema, un proyecto de restauración ambiental apostó por una solución poco habitual.
Liberaron 500 tortugas en el desierto: cinco años después, la vegetación comenzó a recuperar el terreno
El avance del desierto y las altas temperaturas amenazan ecosistemas, pero un experimento con tortugas busca revertir la desertificación en África mediante sus hábitos naturales.
La iniciativa se desarrolló en la Reserva Comunitaria Koyli Alpha, en África, donde se liberaron alrededor de 500 tortugas. Según los datos difundidos sobre el proyecto, después de cinco años la tasa de supervivencia superó el 80 %. La propuesta buscaba aprovechar los hábitos naturales de estos animales para mejorar las condiciones del terreno y facilitar la regeneración de la vegetación.
El experimento que utilizó tortugas para recuperar el desierto
Durante años, muchos proyectos contra la desertificación se concentraron en plantar millones de árboles. Sin embargo, en terrenos extremadamente áridos, la falta de humedad y la dureza del suelo pueden impedir que las semillas germinen y que los brotes sobrevivan.
Estas animales ofrecen una alternativa complementaria gracias a su capacidad para excavar madrigueras. Al remover la tierra, pueden romper las capas superficiales endurecidas y favorecer la infiltración del agua de lluvia. Estas excavaciones también generan refugios con temperaturas más estables, importantes para la supervivencia de diferentes organismos en el desierto.
Cómo contribuyen a la recuperación del ecosistema del desierto
Las tortugas son consideradas ingenieras del ecosistema porque modifican físicamente el entorno mediante sus actividades cotidianas. En determinadas condiciones, sus excavaciones ayudan a conservar la humedad del suelo y pueden favorecer la germinación de semillas que permanecían inactivas.
Las tortugas terrestres africanas de gran tamaño cuentan con adaptaciones que les permiten sobrevivir en ambientes cálidos y secos. Entre ellas destaca la construcción de madrigueras, donde pueden protegerse de las temperaturas más elevadas durante las horas centrales del día.
Algunas especies pueden vivir varias décadas, una característica que resulta relevante para los programas de conservación a largo plazo. No obstante, su capacidad para favorecer la regeneración ambiental depende de las condiciones del terreno y de la protección de su hábitat.
En pocas palabras
- Experimento innovador: Liberaron 500 tortugas en África para combatir la desertificación.
- Resultados exitosos: Superaron el 80% de supervivencia y mejoraron el terreno.
- Rol ecológico: Las tortugas actúan como ingenieras del ecosistema, modificando el suelo y conservando humedad.