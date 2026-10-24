Liberaron 500 tortugas en el desierto: cinco años después, la vegetación comenzó a recuperar el terreno

Estas animales ofrecen una alternativa complementaria gracias a su capacidad para excavar madrigueras. Al remover la tierra, pueden romper las capas superficiales endurecidas y favorecer la infiltración del agua de lluvia. Estas excavaciones también generan refugios con temperaturas más estables, importantes para la supervivencia de diferentes organismos en el desierto.

Cómo contribuyen a la recuperación del ecosistema del desierto

Las tortugas son consideradas ingenieras del ecosistema porque modifican físicamente el entorno mediante sus actividades cotidianas. En determinadas condiciones, sus excavaciones ayudan a conservar la humedad del suelo y pueden favorecer la germinación de semillas que permanecían inactivas.

Las tortugas terrestres africanas de gran tamaño cuentan con adaptaciones que les permiten sobrevivir en ambientes cálidos y secos. Entre ellas destaca la construcción de madrigueras, donde pueden protegerse de las temperaturas más elevadas durante las horas centrales del día.

Algunas especies pueden vivir varias décadas, una característica que resulta relevante para los programas de conservación a largo plazo. No obstante, su capacidad para favorecer la regeneración ambiental depende de las condiciones del terreno y de la protección de su hábitat.