Alerta naranja y amarilla por lluvias y posible caída de granizo: cuáles son los departamentos más afectados

Alerta naranja por lluvias intensas en el sur y el Valle de Uco

El nivel naranja previsto por AEMNSA alcanza sectores del Valle de Uco y del Sur de Mendoza, donde se esperan lluvias intensas durante la madrugada y ocasionales tormentas. Las precipitaciones continuarán durante la mañana y, en el transcurso de la tarde, persistirán las lluvias en estas regiones.

El pronóstico incluye a San Rafael, General Alvear y Malargüe, además de la zona del Valle de Uco. En el oasis sur, los acumulados podrían llegar a los 55 milímetros en 24 horas, mientras que en el oasis centro se estiman precipitaciones de hasta 50 milímetros durante la jornada.

Qué pasa en el Gran Mendoza y la zona Este

En el Gran Mendoza se esperan lluvias y ocasionales tormentas débiles durante la madrugada, con precipitaciones que podrían extenderse durante la mañana y la tarde. AEMNSA también advirtió sobre la posibilidad de caída de granizo pequeño.

La zona Este también tendrá una jornada inestable, con áreas de lluvia y ocasionales tormentas durante la madrugada y la mañana, seguidas de precipitaciones durante la tarde.

El mapa del SMN muestra, además, áreas bajo alerta amarilla y naranja en distintos puntos de la provincia, por lo que es importante identificar el nivel correspondiente a cada sector.

Nieve en la cordillera y frío durante el sábado

Las abundantes lluvias han provocado anegamientos en los últimos días en Mendoza.

La inestabilidad estará asociada a un sistema de baja presión en altura que favorecerá las precipitaciones y mantendrá las temperaturas bajas. En la cordillera mendocina se espera cielo cubierto y nevadas.

El domingo no se esperan lluvias ni alertas meteorológicas en Mendoza

El panorama será distinto el domingo 25 de octubre. Según el pronóstico del SMN, no hay alertas meteorológicas previstas para esa jornada y se espera una mínima de 7 °C y una máxima de 15 °C, con nubosidad variable y algunas horas de sol.

De cumplirse el pronóstico, será el primer día sin lluvias desde el jueves 22 de octubre.