El fin de semana en territorio mendocino comenzará bajo un escenario meteorológico severo e invernal. El pronóstico del tiempo en Mendoza confirma que el sábado será el momento más crítico del temporal, combinando precipitaciones continuas, un marcado descenso de la temperatura en Mendoza y fuertes vientos del sur. No obstante, los reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Dirección de Contingencias Climáticas coinciden en que la inestabilidad se disipará rápidamente para dar paso a una primavera templada a partir del domingo.
Pronóstico
Lluvias torrenciales, viento y máxima de 12 °C: un fin de semana mitad invernal para Mendoza
El Servicio Meteorológico Nacional y Contingencias Climáticas prevén una jornada de sábado plenamente invernal, con máximas que apenas rondarán los 12 °C y tormentas
Sábado de temporal: lluvias de hasta el 100%, frío y ráfagas intensas
Este sábado se perfila como un día con mucha agua de principio a fin, ideal para permanecer bajo techo:
- Lluvias y tormentas: El SMN advierte por un panorama dominado por el agua, con una probabilidad de precipitaciones del 40% al 70% durante la mañana y noche, que trepará a un contundente 70% a 100% de lluvias fuertes durante la tarde. En sintonía, Contingencias Climáticas advirtió sobre lluvias intensas en la madrugada con ocasionales tormentas, las cuales se mantendrán a lo largo de la mañana y la tarde.
- Desplome de la temperatura: El frío se hará sentir con fuerza. La temperatura en Mendoza tocará un piso llamativo para la época: la temperatura máxima será de apenas 12 °C o 13 °C, mientras que la temperatura mínima se ubicará entre los 9 °C y 10 °C.
- Vientos y alta montaña: El ingreso de aire polar provocará vientos regulares del sur con ráfagas de entre 42 y 50 km/h en las horas diurnas. En la zona cordillerana, el reporte anticipa nevadas débiles en cordillera.
Domingo y lunes: adiós a las lluvias y repunte de la temperatura
El cambio de circulación atmosférica traerá un alivio inmediato sobre el llano provincial hacia el cierre del fin de semana:
- Domingo 25 de octubre: Las lluvias en Mendoza quedarán atrás de forma definitiva. El SMN prevé una baja probabilidad de lloviznas residuales en la mañana (0% a 10%) y cielo parcialmente nublado hacia la tarde, con una temperatura máxima de 15 °C y una mínima fresca de 7 °C. Por su parte, el informe de Contingencias Climáticas proyecta un repunte térmico aún más pronunciado, con cielo algo nublado, vientos del noreste y una máxima que alcanzará los 21 °C (mínima de 8 °C). En cordillera el cielo estará parcialmente nublado.
- Lunes 26 de octubre: El inicio de la semana consolidará la estabilidad. Con cielo algo nublado y sol presente, el SMN anticipa una temperatura máxima de 19 °C y mínima de 9 °C, con probabilidad nula de precipitaciones (0%). El pronóstico provincial eleva la expectativa térmica con una máxima de 24 °C y mínima de 10 °C, vientos suaves del sudeste y solo algunas precipitaciones débiles en la alta cumbre.
Quienes deban circular o planificar actividades al aire libre deberán tomar recaudos durante el sábado frente al pavimento mojado y la escasa visibilidad, antes de que el tiempo en Mendoza vuelva a estabilizarse plenamente.
En pocas palabras
- Sábado de temporal: Se esperan lluvias torrenciales, ráfagas intensas y una máxima de 12°C en Mendoza.
- Pronóstico del SMN: El Servicio Meteorológico Nacional anticipa tormentas fuertes durante la tarde del sábado.
- Mejora a partir del domingo: Se prevé el cese de las lluvias y un repunte de la temperatura para el resto del fin de semana.
Resumen generado por Thinkindot AI