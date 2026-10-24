Lluvias torrenciales, viento y máxima de 12 °C: un fin de semana mitad invernal para Mendoza

Sábado de temporal: lluvias de hasta el 100%, frío y ráfagas intensas

Este sábado se perfila como un día con mucha agua de principio a fin, ideal para permanecer bajo techo:

Lluvias y tormentas: El SMN advierte por un panorama dominado por el agua, con una probabilidad de precipitaciones del 40% al 70% durante la mañana y noche, que trepará a un contundente 70% a 100% de lluvias fuertes durante la tarde . En sintonía, Contingencias Climáticas advirtió sobre lluvias intensas en la madrugada con ocasionales tormentas , las cuales se mantendrán a lo largo de la mañana y la tarde.

El SMN advierte por un panorama dominado por el agua, con una probabilidad de precipitaciones del 40% al 70% durante la mañana y noche, que trepará a un contundente . En sintonía, Contingencias Climáticas advirtió sobre , las cuales se mantendrán a lo largo de la mañana y la tarde. Desplome de la temperatura: El frío se hará sentir con fuerza. La temperatura en Mendoza tocará un piso llamativo para la época: la temperatura máxima será de apenas 12 °C o 13 °C , mientras que la temperatura mínima se ubicará entre los 9 °C y 10 °C .

El frío se hará sentir con fuerza. La tocará un piso llamativo para la época: la será de apenas , mientras que la se ubicará entre los . Vientos y alta montaña: El ingreso de aire polar provocará vientos regulares del sur con ráfagas de entre 42 y 50 km/h en las horas diurnas. En la zona cordillerana, el reporte anticipa nevadas débiles en cordillera.

Domingo y lunes: adiós a las lluvias y repunte de la temperatura

El cambio de circulación atmosférica traerá un alivio inmediato sobre el llano provincial hacia el cierre del fin de semana: