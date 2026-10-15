Luego de atravesar jornadas de marcada inestabilidad y copiosas precipitaciones en distintos puntos de la provincia, el tiempo en Mendoza comenzará a transitar un período de transición. Si bien todavía persistirá la nubosidad y la posibilidad de chaparrones y lloviznas aisladas durante el jueves y viernes, las tormentas perderán fuerza y dejarán atrás el esquema de alertas meteorológicas, dando paso a un fin de semana con condiciones mucho más estables y un marcado incremento en los termómetros.
Pronóstico del tiempo en Mendoza: hasta cuándo siguen las lluvias y cómo estará el tiempo el fin de semana
Tras el cese de las alertas meteorológicas severas, Contingencias Climáticas y el Servicio Meteorológico Nacional anticipan una paulatina mejora de las condiciones en el llano
Los registros combinados de la Dirección de Contingencias Climáticas y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señalan que el aire frío irá perdiendo terreno progresivamente, permitiendo que las tardes vuelvan a presentar marcas típicamente primaverales en el Gran Mendoza y los valles productivos.
Jueves y viernes: cielo cubierto, precipitaciones aisladas y mañanas frías
Durante el cierre de la semana laboral, la atmósfera mantendrá remanentes de humedad que provocarán inestabilidad intermitente:
- Jueves 15 de octubre: Se espera una jornada mayormente nublada con poco cambio en las marcas térmicas. La temperatura máxima oscilará entre los 15 °C y 18 °C, mientras que la mínima descenderá a valores de entre 6 °C y 8 °C. Según el SMN, la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%, con reactivación de lloviznas hacia la noche y vientos de dirección variable. En la zona cordillerana el cielo estará parcialmente nublado.
- Viernes 16 de octubre: Cielo de parcial a mayormente nublado, con una máxima estimada en los 16 °C a 18 °C y una mínima de 7 °C a 8 °C. Soplarán vientos leves del sector sudeste y persistirán bajas chances de lluvias dispersas en el llano (10% a 40%). Asimismo, se pronostican condiciones de inestabilidad en el sur provincial durante la tarde y la continuidad de nevadas débiles en Alta Montaña.
Pronóstico para el fin de semana en Mendoza: cuándo sube la temperatura
A partir del sábado, la rotación de los vientos al sector noreste favorecerá un ingreso de aire templado que consolidará el buen tiempo en todo el llano mendocino:
- Sábado 17 de octubre: Jornada con cielo parcialmente nublado y un claro ascenso de la temperatura. Las marcas térmicas mínimas arrancarán entre los 8 °C y 9 °C, pero la máxima trepará hasta un rango de 17 °C a 21 °C por la tarde. Los vientos serán moderados del noreste y la probabilidad de precipitaciones en los valles bajará casi a cero (0% a 10%), aunque seguirán registrándose nevadas débiles en la cordillera andina.
- Domingo 18 de octubre: Cierre de fin de semana con tiempo muy agradable y cielo algo a parcialmente nublado. Los termómetros continuarán en ascenso, alcanzando una máxima de entre 19 °C y 23 °C, acompañada por una mínima templada de 9 °C a 12 °C. Con vientos moderados del noreste y nula chance de lluvias en las áreas urbanas, el ambiente se tornará ideal para actividades al aire libre.
La situación en Alta Montaña y el paso internacional
A diferencia de la estabilización proyectada para los valles y oasis urbanos, el sector cordillerano mantendrá condiciones variables. Tanto el viernes como durante el fin de semana persistirá la presencia de nevadas débiles y cielo parcialmente cubierto en la alta cordillera, por lo que se recomienda a los conductores y transportistas consultar el estado de transitabilidad del Paso Internacional Cristo Redentor antes de emprender viaje hacia la frontera.
En pocas palabras
- Mejora del tiempo: Tras alertas, se anticipa una paulatina mejora en las condiciones meteorológicas del llano.
- Transición y estabilidad: Persistirán chaparrones aislados jueves y viernes, pero el fin de semana traerá tiempo más estable y ascenso de temperaturas.
- Alta Montaña: Se pronostican nevadas débiles continuas en la cordillera, con recomendación de consultar el estado del Paso Internacional.