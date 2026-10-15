Pronóstico del tiempo en Mendoza: hasta cuándo siguen las lluvias y cómo estará el tiempo el fin de semana

Los registros combinados de la Dirección de Contingencias Climáticas y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señalan que el aire frío irá perdiendo terreno progresivamente, permitiendo que las tardes vuelvan a presentar marcas típicamente primaverales en el Gran Mendoza y los valles productivos.

Jueves y viernes: cielo cubierto, precipitaciones aisladas y mañanas frías

Durante el cierre de la semana laboral, la atmósfera mantendrá remanentes de humedad que provocarán inestabilidad intermitente: