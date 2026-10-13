Las zonas bajo alerta naranja por tormentas, lluvias y granizo en Mendoza

El avance de un frente de aire frío y húmedo no solo provocará un pronunciado descenso térmico, sino que dejará importantes acumulados de agua, ráfagas peligrosas e incluso caída de granizo en distintos oasis productivos y zonas urbanas de la provincia.

Alerta naranja y amarilla: qué implican y cuánta lluvia podría caer

El sistema de advertencias del SMN clasifica el riesgo según el nivel de intensidad de las precipitaciones y los fenómenos asociados: