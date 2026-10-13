Las zonas bajo alerta naranja por tormentas, lluvias y granizo en Mendoza

Mendoza enfrenta este martes 13 de octubre un escenario meteorológico de máxima atención. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Dirección de Contingencias Climáticas emitieron advertencias que incluyen alerta naranja y amarilla debido al desarrollo de tormentas de variada intensidad que afectarán a gran parte del territorio provincial.
El avance de un frente de aire frío y húmedo no solo provocará un pronunciado descenso térmico, sino que dejará importantes acumulados de agua, ráfagas peligrosas e incluso caída de granizo en distintos oasis productivos y zonas urbanas de la provincia.
Alerta naranja y amarilla: qué implican y cuánta lluvia podría caer
El sistema de advertencias del SMN clasifica el riesgo según el nivel de intensidad de las precipitaciones y los fenómenos asociados:
- Alerta Naranja (Riesgo mayor): el área será afectada por tormentas fuertes, acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos periodos. Se prevé ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes. Los valores de lluvia acumulada oscilarán entre los 35 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma localizada.
- Alerta Amarilla (Riesgo moderado): anticipa tormentas localmente fuertes, ocasional granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas intensas que pueden superar los 60 km/h. Se estiman precipitaciones de entre 20 y 35 mm.
El mapa del riesgo: cuáles son los departamentos que pueden verse afectados
De acuerdo con el esquema oficial de alertas, la distribución de la inestabilidad golpeará de manera dispar a las distintas regiones geográficas de Mendoza a lo largo de este martes 13 de octubre:
- Oasis Norte y Este: Los departamentos del Este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa se encuentran bajo alerta naranja durante la madrugada. Hacia la mañana y la tarde, el aviso desciende a alerta amarilla por tormentas.
- Valle de Uco y Oasis Centro: Las localidades de Junín, Rivadavia, los valles de Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán y Tupungato tienen alerta naranja por tormentas severas durante la madrugada, con tendencia a una paulatina mejora en las horas siguientes.
- Zona Sur: En General Alvear y la zona baja de San Rafael rige alerta naranja por tormentas durante la madrugada. Posteriormente, durante la mañana, tarde y noche, se mantiene una alerta amarilla exclusivamente por lluvias persistentes.
Cómo sigue el tiempo en Mendoza a lo largo de la semana
Las proyecciones indican que, tras el impacto de las tormentas, el aire frío y la nubosidad dominarán los próximos días:
- Martes 13: el día estará mayormente nublado, con una máxima de 16 °C a 17 °C y mínima de 8 °C a 10 °C. Se esperan ráfagas de viento del sector sur que pueden alcanzar velocidades de 42 a 50 km/h hacia la noche, acompañadas de nevadas en cordillera.
- Miércoles 14: el ambiente continuará frío, con cielo parcialmente nublado. La temperatura oscilará entre los 7 °C y 17 °C. Habrá lluvias y lloviznas aisladas, sumadas a la continuidad de las nevadas en Alta Montaña.
- Jueves 15 y viernes 16: se espera un leve ascenso de las máximas hasta los 16 °C o 18 °C, pero con mínimas muy frías que pueden caer hasta los 6 °C. La inestabilidad retornará hacia la noche del jueves con nuevas precipitaciones.
En pocas palabras
- Alerta naranja y amarilla: el SMN renovó advertencias por tormentas fuertes, lluvias intensas y posible caída de granizo en Mendoza.
- Zonas afectadas: el Oasis Norte, Este, Valle de Uco y Zona Sur de la provincia son las regiones con mayor riesgo de inestabilidad.
- Pronóstico extendido: se esperan días fríos con nubosidad y ráfagas de viento, con posible retorno de precipitaciones hacia el fin de semana.
Resumen generado por Thinkindot AI