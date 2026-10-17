En apenas 4 días, las lluvias triplicaron el promedio mensual en algunos sectores de Mendoza

Este sábado continuarán las lluvias aisladas. Mañana, el tiempo podría mejorar.

Las lluvias de octubre

Según los registros, San Rafael acumuló 95 mm frente a un promedio mensual de 38,3 mm. En Luján de Cuyo (donde se ubica la estación de medición ubicada en el Aeroclub) se registraron 34,3 mm, cuando la media de octubre es de apenas 11,2 mm

En tanto, la estación Mendoza Observatorio -en Las Heras- registró 17 mm, por encima de los 13,9 mm que constituyen el promedio mensual. En Malargüe, las precipitaciones alcanzaron los 44 mm frente a una media de 24,5 mm para octubre.

Los registros muestran la magnitud de las lluvias de los últimos días, que dejaron acumulados muy superiores a los habituales para esta época del año, especialmente en el sur provincial y el Gran Mendoza.

Cómo sigue el tiempo durante este fin de semana

Naranjo Tamayo adelantó que las tormentas y las precipitaciones continuarán este viernes y sábado, con temperaturas bajas para la época. Para este viernes se espera abundante nubosidad y lluvias significativas, sobre todo en el oeste provincial, Malargüe, el Valle de Uco y el oeste del Gran Mendoza.

El sábado se prevén lluvias aisladas durante el día, mientras que el domingo, Día de la Madre, mejorarán las condiciones meteorológicas y subirá la temperatura.

La máxima rondaría los 21°C y el tiempo se mantendría más estable al menos hasta la noche, cuando regresaría la inestabilidad.