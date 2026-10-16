Pronóstico del tiempo en Mendoza: lluvias fuertes, lloviznas y varios días más con tormentas

El escenario meteorológico en la provincia de Mendoza continuará caracterizado por la presencia de aire húmedo, abundante nubosidad y marcas térmicas contenidas durante el cierre de la semana laboral. Tanto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) como la Dirección de Contingencias Climáticas anticipan un panorama de extrema inestabilidad para los próximos días, con foco en lluvias fuertes en el llano, condiciones adversas en los departamentos del sur y nevadas débiles en la alta cordillera.
Los modelos meteorológicos coinciden en que el mayor volumen de agua acumulada podría registrarse entre el viernes y el sábado, antes de que las condiciones comiencen a estabilizarse de forma paulatina a partir del domingo, momento en que los termómetros registrarán una clara recuperación primaveral.
Viernes y sábado: alerta por probables lluvias fuertes, cielo gris y ambiente fresco
Para el inicio del fin de semana, el ingreso de vientos del sector sur y sudeste mantendrá temperaturas bajas para la época y precipitaciones que pueden alcanzar fuerte intensidad en distintas franjas horarias:
- Viernes 16 de octubre: El SMN prevé una jornada inestable con cielo cubierto y registros térmicos de 15 °C de máxima y 9 °C de mínima. El dato más relevante es la alta probabilidad de lluvias fuertes, que oscilará entre el 40% y el 70% durante la madrugada y la noche, descendiendo a un rango de 10% a 40% en la mañana y tarde. Por su parte, Contingencias Climáticas proyecta una máxima de 18 °C y mínima de 7 °C, con vientos leves del sudeste, inestabilidad en el sur provincial hacia la tarde y nevadas débiles en cordillera.
- Sábado 17 de octubre: Persistirá la nubosidad variable con chances de lluvias y chaparrones continuos (10% a 40% de probabilidad en el llano). De acuerdo con el SMN, la máxima alcanzará los 17 °C y la mínima los 9 °C. En tanto, el organismo provincial prevé un leve ascenso de la temperatura con una máxima de 21 °C, mínima de 8 °C, vientos moderados del noreste y continuidad de nevadas débiles en la zona de frontera.
El domingo marca el punto de inflexión del tiempo en Mendoza
A partir del domingo 18 de octubre, la rotación del viento hacia el cuadrante noreste favorecerá el desplazamiento de la masa húmeda, alejando el riesgo de lluvias fuertes y permitiendo el ingreso de aire más templado:
- Condiciones generales: Cielo de parcial a algo nublado con nula probabilidad de precipitaciones (0% a 10%).
- Temperaturas: El SMN estima una mínima de 10 °C y una máxima que llegará a los 18 °C. Por su parte, el pronóstico de Contingencias Climáticas anticipa un repunte más pronunciado, con una máxima estimada en 23 °C y mínima de 9 °C.
- Alta Montaña: Se mantendrán las nevadas débiles y el cielo parcialmente nublado sobre el sector cordillerano.
Pronóstico extendido para el inicio de la próxima semana
Las proyecciones oficiales para los primeros días hábiles de la semana entrante indican una continuidad de marcas templadas en el Gran Mendoza, aunque con el posible regreso de eventos de inestabilidad puntual:
- Lunes 19 de octubre: Jornada con cielo mayormente nublado, mínima de 10 °C y máxima de 18 °C. Durante la tarde y noche se prevé una reactivación de chaparrones y tormentas aisladas (10% a 40% de probabilidad) con vientos de hasta 22 km/h del sector sur.
- Martes 20 de octubre: Tiempo estable y agradable, con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre los 11 °C de mínima y los 19 °C de máxima.
- Miércoles 21 de octubre: Cielo parcialmente nublado con mínima de 11 °C y máxima de 18 °C. Hacia la tarde o noche retornará la probabilidad de precipitaciones aisladas (10% a 40%).
En pocas palabras
- Pronóstico extendido: Se esperan lluvias fuertes, lloviznas y tormentas en Mendoza durante varios días, con inestabilidad marcada el viernes y sábado.
- Mejora gradual: A partir del domingo, el tiempo tenderá a estabilizarse con un ascenso de las temperaturas y menor probabilidad de precipitaciones.
- Inicio de semana: El lunes y miércoles podrían presentar chaparrones y tormentas aisladas, mientras que el martes se prevé tiempo estable y agradable.