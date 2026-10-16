Pronóstico del tiempo en Mendoza: lluvias fuertes, lloviznas y varios días más con tormentas

Los modelos meteorológicos coinciden en que el mayor volumen de agua acumulada podría registrarse entre el viernes y el sábado, antes de que las condiciones comiencen a estabilizarse de forma paulatina a partir del domingo, momento en que los termómetros registrarán una clara recuperación primaveral.

Viernes y sábado: alerta por probables lluvias fuertes, cielo gris y ambiente fresco

Para el inicio del fin de semana, el ingreso de vientos del sector sur y sudeste mantendrá temperaturas bajas para la época y precipitaciones que pueden alcanzar fuerte intensidad en distintas franjas horarias: