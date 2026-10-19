El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa jornadas dominadas por la inestabilidad atmosférica y lluvias. De acuerdo con las actualizaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Dirección de Contingencias Climáticas, el tiempo en Mendoza continuará presentándose fresco a templado, con registros térmicos moderados y mucha agua.
El pronóstico para Mendoza: lluvias aisladas y el aviso por una tormenta fuerte
El Servicio Meteorológico Nacional y la Dirección de Contingencias Climáticas informaron que la inestabilidad atmosférica seguirá durante gran parte de la semana en la provincia
A lo largo de los próximos días, las lluvias en Mendoza alternarán con períodos de mejoras temporarias, mientras que en la alta montaña se mantendrá la probabilidad de nevadas en cordillera, un factor clave para el monitoreo del tránsito fronterizo hacia Chile.
Lluvias en Mendoza e inestabilidad: el pronóstico detallado día por día
El comportamiento del tiempo en Mendoza durante la primera mitad de la semana laboral estará condicionado por vientos del sector sur y tormentas aisladas:
- Lunes 19 de octubre: El inicio de la semana se presenta con cielo mayormente nublado, vientos moderados del sector sur y poco cambio en la temperatura en Mendoza. Se esperan lluvias y lloviznas intermitentes, con una probabilidad de precipitación que oscilará entre el 10% y el 40%. La temperatura máxima alcanzará los 20 °C, mientras que la temperatura mínima se ubicará entre los 8 °C y 11 °C. En las zonas altas continuarán registrándose nevadas en cordillera.
- Martes 20 de octubre: El pronóstico del tiempo en Mendoza indica una jornada mayormente nublada con lluvias aisladas y vientos moderados del sur. Hacia la tarde y la noche se incrementará la inestabilidad, con probabilidades de tormentas y lluvias que treparán a un rango de entre el 40% y el 70%. La temperatura en Mendoza registrará una máxima de entre 19 °C y 22 °C, con una mínima de 7 °C a 10 °C, manteniéndose las nevadas en cordillera.
- Miércoles 21 de octubre: Se prevé cielo parcialmente nublado con lluvias aisladas y poco cambio térmico. Los vientos soplarán moderados a algo fuertes desde el cuadrante sur, prolongando la presencia de nevadas en cordillera. La temperatura máxima se situará entre los 21 °C y 22 °C, con una temperatura mínima estimada en torno a los 7 °C y 11 °C.
- Jueves 22 de octubre: Jornada mayormente nublada con probabilidad de precipitaciones aisladas hacia la tarde o noche (10% a 40%) y mejoras parciales. Contingencias Climáticas prevé un marcado descenso de la temperatura en Mendoza, con una máxima de entre 15 °C y 20 °C y una mínima de 8 °C a 12 °C. Se mantendrán las nevadas en cordillera y vientos del noreste con ráfagas de 23 a 31 km/h hacia el final del día.
El tiempo en Mendoza hacia el próximo fin de semana
Las proyecciones extendidas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional muestran que las condiciones de nubosidad y marcas térmicas contenidas continuarán acompañando a los mendocinos durante el fin de semana:
- Viernes 23 de octubre: Se espera una jornada con cielo algo a parcialmente nublado y vientos regulares del sector noreste de 23 a 31 km/h. La temperatura máxima rondará los 19 °C, con una temperatura mínima de 11 °C y muy baja chance de precipitaciones (0% a 10%).
- Sábado 24 de octubre: El tiempo en Mendoza experimentará un leve retroceso térmico, con una máxima de 17 °C y una mínima de 12 °C. Hacia la tarde o noche reaparecerá una probabilidad de lluvias aisladas de entre el 10% y el 40%, acompañada por vientos del sudoeste.
- Domingo 25 de octubre: Para el cierre del fin de semana, el pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa un día mayormente nublado y ventoso, con vientos del sur de 23 a 31 km/h. La temperatura en Mendoza no superará los 16 °C de máxima y registrará una mínima de 10 °C, con bajas probabilidades de lluvias aisladas matutinas.
En pocas palabras
- Inestabilidad atmosférica: Se esperan lluvias aisladas y tormentas durante gran parte de la semana en Mendoza.
- Pronóstico detallado: Lunes y martes con lluvias y baja temperatura; miércoles mejora y jueves desciende.
- Fin de semana: Continuará nublado y ventoso, con baja probabilidad de lluvias aisladas y temperaturas frescas.