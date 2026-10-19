El pronóstico para Mendoza: lluvias aisladas y el aviso por una tormenta fuerte

A lo largo de los próximos días, las lluvias en Mendoza alternarán con períodos de mejoras temporarias, mientras que en la alta montaña se mantendrá la probabilidad de nevadas en cordillera, un factor clave para el monitoreo del tránsito fronterizo hacia Chile.

Lluvias en Mendoza e inestabilidad: el pronóstico detallado día por día

El comportamiento del tiempo en Mendoza durante la primera mitad de la semana laboral estará condicionado por vientos del sector sur y tormentas aisladas: