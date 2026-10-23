Podaron un árbol que dañaba su casa y el Ayuntamiento les impuso una multa de 3.855 euros

Tener un árbol cerca de una vivienda puede ser una ventaja durante los meses de calor, pero también convertirse en un problema cuando las ramas invaden el patio, las raíces levantan el suelo o el crecimiento empieza a afectar a la estructura de la casa.
En esos casos, muchos propietarios piensan que basta con contratar a un jardinero para resolver la situación. Sin embargo, cuando se trata de ejemplares protegidos, una poda puede terminar en un expediente municipal y una sanción económica que supera varios miles de euros.
El árbol invadió su patio, agrietó los muros y podarlo les costó una multa de miles de euros
Una familia de la barriada de El Tarajal, en Málaga, recibió una multa de 3.855,44 euros por la poda de un árbol de ficus elástica realizada por un jardinero en septiembre de 2013, sin embargo, el conflicto se prolongó durante años hasta que finalmente se encontró una solución.
El Ayuntamiento consideró que la intervención había sido excesiva y que incumplía la ordenanza municipal de conservación de zonas verdes, por lo que sancionó tanto a la propietaria de la vivienda como al profesional contratado.
La familia recurrió la sanción y alegó que el árbol, situado a apenas 20 centímetros del muro de la casa, estaba dañando la propiedad. Según Ernesto Díaz, hermano de la propietaria, las raíces amenazaban con levantar la solería y existían informes técnicos que advertían de grietas y otros posibles daños en el inmueble.
La solución llegó años después
La familia sostenía que no había talado completamente el árbol y que únicamente pretendía controlar su crecimiento. El Ayuntamiento, por su parte, defendió la sanción al considerar que se había realizado una poda excesiva sin la autorización correspondiente.
En noviembre de 2019, el Ayuntamiento de Málaga terminó talando el árbol tras una larga tramitación administrativa. La decisión puso fin al problema físico que el ejemplar generaba en la vivienda, aunque el episodio había dejado al descubierto las dificultades que pueden surgir cuando chocan la protección del arbolado y los intereses de los propietarios.
En pocas palabras
- Multa de casi 4.000 euros: Una familia fue sancionada por podar un ficus elástica que dañaba su casa.
- Conflicto prolongado: El caso se extendió por años hasta que el Ayuntamiento finalmente taló el ejemplar en 2019.
- Choque de intereses: El episodio evidenció tensiones entre la protección de árboles y los derechos de los propietarios de viviendas.