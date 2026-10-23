Podaron un árbol que dañaba su casa y el Ayuntamiento les impuso una multa de 3.855 euros

El Ayuntamiento consideró que la intervención había sido excesiva y que incumplía la ordenanza municipal de conservación de zonas verdes, por lo que sancionó tanto a la propietaria de la vivienda como al profesional contratado.

La familia recurrió la sanción y alegó que el árbol, situado a apenas 20 centímetros del muro de la casa, estaba dañando la propiedad. Según Ernesto Díaz, hermano de la propietaria, las raíces amenazaban con levantar la solería y existían informes técnicos que advertían de grietas y otros posibles daños en el inmueble.

La solución llegó años después

La familia sostenía que no había talado completamente el árbol y que únicamente pretendía controlar su crecimiento. El Ayuntamiento, por su parte, defendió la sanción al considerar que se había realizado una poda excesiva sin la autorización correspondiente.

En noviembre de 2019, el Ayuntamiento de Málaga terminó talando el árbol tras una larga tramitación administrativa. La decisión puso fin al problema físico que el ejemplar generaba en la vivienda, aunque el episodio había dejado al descubierto las dificultades que pueden surgir cuando chocan la protección del arbolado y los intereses de los propietarios.