Una familia reconstruyó su casa en 5 días tras un incendio y ahora busca ayuda para los 15 de su hija

El 29 de septiembre, un incendio destruyó la casa de la familia de Orlando y Pamela. Hoy ya tienen un nuevo hogar, gracias a la ayuda de la comunidad y a su propio trabajo.

Una casa perdida en 20 minutos y una nueva levantada en 5 días

Orlando y Pamela son una pareja que trabaja y mantiene a sus dos hijos. Daniela, de 15 años, y un niño de 6. El incendio los dejó sin nada y obligó a la familia a reorganizar su vida en medio de la angustia por las pérdidas.

La solidaridad de la comunidad fue fundamental para reconstruir el hogar. Hubo personas que donaron dinero, otras que acercaron materiales de construcción y familiares y amigos que pusieron el cuerpo para levantar nuevamente las paredes. Hasta el más chico de la familia encontró la manera de colaborar: mojaba los ladrillos y llevaba agua a los adultos mientras trabajaban.

El día del incendio, el nene fue uno de los que más sufrió. No entendía por qué se había quedado sin sus juguetes, su ropa y todas sus cosas. El dolor todavía sigue presente.

"Hasta ahora, mi hijo me pregunta dónde están sus cosas", contó Orlando.

La reconstrucción avanzó a un ritmo impensado gracias a esa ayuda colectiva. Sin embargo, todavía quedan trabajos pendientes y la familia necesita terminar el techo de la vivienda de manera urgente y más con el pronóstico de lluvias permanentes.

Perdieron todo lo que habían comprado para el cumpleaños de 15

Así quedó el terreno de la casa de Orlando, Pamela y sus dos hijos tras el incendio.

Antes del incendio, Orlando y Pamela ya habían empezado a preparar el cumpleaños de Daniela. Habían comprado bebidas y otros elementos para la celebración, pero todo se perdió con el fuego. Después de concentrar sus esfuerzos en volver a tener una casa, ahora intentan recuperar la posibilidad de festejar los 15 de su hija.

La familia planea realizar la celebración el 20 de noviembre, en el patio de la vivienda que reconstruyeron. Por ahora, solo tienen contratado el servicio de banquetes, que incluye mesas, sillas y vajilla. Todo lo que habían guardado para la cena desapareció con el incendio y necesitan ayuda para poder completar lo que falta, como por ejemplo la comida, bebidas y la torta.

La situación de Orlando y Pamela se conoció a través de una nota de El Siete, donde contaron lo ocurrido y el esfuerzo que hicieron para volver a levantar su hogar. Esta vez, el pedido apunta a que Daniela pueda tener su festejo de 15, después de un año marcado por una pérdida enorme.

Quienes quieran colaborar con la familia pueden realizar una transferencia al alias pablodani2022, a nombre de Pamela Muñoz. Cualquier aporte puede ayudar a que el 20 de noviembre la familia tenga un motivo para celebrar, después de haber tenido que reconstruir casi todo desde las cenizas.