Enterraron neumáticos usados junto a un río: cinco años después, habían frenando la erosión

Para afrontar el problema, aprovecharon neumáticos de automóviles desechados, un residuo difícil de degradar y disponible en grandes cantidades. En lugar de utilizarlos como simples barreras sueltas, los colocaron en filas entrelazadas y los unieron mediante pernos para formar una estructura continua. La infraestructura se combinó con otros materiales de protección y con vegetación para reforzar la estabilidad de la orilla.

Cómo los neumáticos ayudaron a proteger la ribera

La estructura se diseñó para resistir la presión del terreno y reducir la pérdida de suelo causada por el agua. Los neumáticos aportan flexibilidad y pueden adaptarse a pequeños movimientos del terreno, mientras que las piedras ayudan a proteger la superficie frente a la corriente. El geotextil cumple una función adicional al separar los materiales y limitar el arrastre de partículas finas.

La vegetación también desempeña un papel importante. Las raíces ayudan a mantener el suelo unido y, cuando las plantas consiguen establecerse, contribuyen a reforzar la protección de la ribera.

Durante el seguimiento, los investigadores comprobaron que el sistema mantenía su estabilidad. Después de un año, el desplazamiento máximo registrado era de 18 milímetros. Además, casi cinco años después de su construcción, la estructura seguía funcionando pese a las modificaciones realizadas en la carretera próxima, que incluyeron mejoras del pavimento y ampliaciones de la infraestructura.

Sin embargo, la técnica requiere precauciones. Los neumáticos pueden liberar sustancias contaminantes al ambiente, por lo que su utilización debe evaluar los riesgos para el agua y los organismos acuáticos. Tampoco todas las riberas presentan las mismas condiciones: la velocidad de la corriente, el tipo de suelo y las crecidas determinan qué estructura resulta adecuada.