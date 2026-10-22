Ocho personas se intoxicaron con restos de pesticidas en Junín

Restos de los insecticidas encontrados. Foto: Canal 7

Bidones con restos de pesticidas

Los bidones con restos de pesticidas fueron encontrados al lado de un negocio que vende productos agrícolas incluidos plaguicidas y pesticidas. En un terreno desocupado estaban esos recipientes prácticamente vacíos aunque con restos de esos insecticidas.

El hallazgo de un perro muerto desató la alarma por lo que los vecinos llamaron a la Municipalidad de Junín que le dio intervención al Iscamen. Intervinieron además la Policía, Bomberos y una oficina fiscal de turno.

Bomberos intervinieron en el caso de la intoxicación con pesticidas. Foto: Canal 7

Lo que sorprendió es que los bidones correspondían a marcas que se dejaron de vender hace los por lo menos 6 años.

El cuadro de los intoxicados

Mientras tanto 8 personas de un domicilio cercano, sobre calle Espejo, mostraron síntomas de intoxicación por lo que fueron llevadas de inmediato al Perrupato. Esto ocurrió el miércoles por la tarde pero ya el jueves por la mañana 5 fueron dadas de alta y 3 dejadas en observación, fuera de peligro.

Carlos Escudero, del Iscamen, le contó a Oscar Campi, en Canal 7, que "ya tomamos las muestras y retiramos los bidones para llevarlos al centro de acopio y analizarlos". En principio de trata de organofosforados, sustancias presentes en determinados insecticidas utilizados en el ámbito agrícola.