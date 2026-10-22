Ocho personas se intoxicaron con restos de pesticidas en Junín

La comunidad de La Colonia, en Junín, se vio convulsionada en las últimas horas al conocerse la noticia de que 8 vecinos de la zona se intoxicaron al inhalar o tomar contacto con restos de pesticidas. También se investiga la muerte de un perro en el mismo sector.
Los intoxicados fueron atendidos rápidamente y llevadas al hospital Perrupato de San Martín. Hasta este jueves, 3 permanecían internadas y 5 fueron dadas de alta. En ningún caso hubo cuadros de gravedad.
También intervino el Iscamen(Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza) para tomar muestras y realizar los análisis de los productos hallados. Además buscará saber cómo llegaron los pesticidas a un baldío cercano a viviendas y si un perro murió como consecuencia de la presencia de esos pesticidas.
Bidones con restos de pesticidas
Los bidones con restos de pesticidas fueron encontrados al lado de un negocio que vende productos agrícolas incluidos plaguicidas y pesticidas. En un terreno desocupado estaban esos recipientes prácticamente vacíos aunque con restos de esos insecticidas.
El hallazgo de un perro muerto desató la alarma por lo que los vecinos llamaron a la Municipalidad de Junín que le dio intervención al Iscamen. Intervinieron además la Policía, Bomberos y una oficina fiscal de turno.
Lo que sorprendió es que los bidones correspondían a marcas que se dejaron de vender hace los por lo menos 6 años.
El cuadro de los intoxicados
Mientras tanto 8 personas de un domicilio cercano, sobre calle Espejo, mostraron síntomas de intoxicación por lo que fueron llevadas de inmediato al Perrupato. Esto ocurrió el miércoles por la tarde pero ya el jueves por la mañana 5 fueron dadas de alta y 3 dejadas en observación, fuera de peligro.
Carlos Escudero, del Iscamen, le contó a Oscar Campi, en Canal 7, que "ya tomamos las muestras y retiramos los bidones para llevarlos al centro de acopio y analizarlos". En principio de trata de organofosforados, sustancias presentes en determinados insecticidas utilizados en el ámbito agrícola.
En pocas palabras
- Intoxicació: ocho personas sufrieron intoxicación por restos de pesticidas en Junín.
- Investigación en curso: se investiga el origen de los pesticidas abandonados en un baldío.
- Consecuencias: se analiza la muerte de un perro y se tomaron muestras de los tóxicos.