Declaró el psicólogo acusado de matricidio: "Siempre tuve una relación muy bonita con mi mamá"

David Demaldé habló sobre el presunto matricidio.

Al día siguiente fue que lo llamó uno de sus dos hermanos y le dijo: "La mamá está muerta". "Lo único que escuchamos en ese momento es que la habían prendido fuego. Yo estaba shockeado", garantizó el sospechoso del matricidio.

Los intringulis de la familia

David Demaldé manifestó que "siempre tuve una relación muy bonita con mi mamá. Tuve mucha admiración y siempre empaticé con ella. En ese momento hacía 2 años que había muerto mi papá y estaba mal, pero esta nueva escena me quebró todo".

Aunque aclaró que estuvieron unos meses distanciados hace 10 años aproximadamente cuando descubrió que Margarita Gutiérrez tenía "una relación paralela y la confronté por eso".

En su extensa declaración, el imputado se tomó buena parte para hablar de diferencias que tenía con sus hermanos por cuestiones patrimoniales de la familia, sobre todo respecto a la cuantiosa herencia que les dejó su padre, un conocido empresario y bodeguero de Junín.

"Hace 5 meses que estoy detenido. Ni siquiera pude elaborar el duelo por la muerte de mi madre. Necesito recuperar mi libertad", concluyó el psicólogo.

La víctima del presunto matricidio en Junín.

El crimen en Junín

El crimen se descubrió cerca de las 9.30 del martes 19 de mayo pasado en una casa ubicada en calle Isaac Estrella, frente al Centro de Salud ubicado en el centro del departamento de Junín. Una mujer que era acompañante de Margarita Gutiérrez fue hasta su casa pero no recibió respuestas. También le llamó la atención que estaban las puertas y ventanas abiertas.

Cuando las autoridades llegaron, se encontraron con la docente muerta, con la parte superior de su cuerpo con graves quemaduras. Además había un gran desorden en ciertos sectores de la casa pero no se encontró faltante de elementos, excepto su cartera.

El presunto matricidio de Margarita Iris Gutiérrez Demaldé generó gran conmoción en Junín ya que era una mujer muy conocida en ese departamento debido a su gran trayectoria como maestra jardinera. Incluso, a mediados de 2016, el municipio inauguró un jardín nucleado con su nombre debido a “la fecunda labor desempeñada en beneficio de la comunidad educativa”, tal como se firmó en la resolución.