Era su abuela paterna. Pocas personas más confiables para cuidar a una niña de 6 años. Sin embargo, la mujer se aprovechó de esa circunstancia y junto a su pareja la abusaron sexualmente durante varios años. La niña se quebró una década después, confesó lo que había vivido en ese domicilio de Junín y ahora los violadores fueron condenados por la Justicia.
Condenaron a una abuela y su pareja por abusar sexualmente de su nieta
La mujer de 71 años recibió una pena de 11 años de prisión por abuso sexual y otros delitos que cometió contra la menor entre 2012 y 2022. Su pareja, de 71 años, fue sentenciado a una década de cárcel
El expediente se inició a mediados de febrero de 2023 luego de que la adolescente les reveló a sus padres lo que le había sucedido cuando tenía entre 6 y 7 años cuando se quedaba por las tardes en la casa de su abuela paterna, en la localidad juninense de La Colonia.
La investigación derivó en la detención de la mujer de 71 años y el hombre de 72, quienes quedaron en prisión domiciliaria debido a su edad -se reservan sus identidades para resguardar la de la víctima-. El juicio se realizó en los últimos días y la jueza Viviana Morici los condenó a una pena de 10 y 11 años de prisión, respectivamente. Fueron declarados culpables de exhibiciones obscenas agravadas, corrupción de menores agravada por estar encargados de la guarda de la víctima y abuso sexual simple.
La investigación por los abusos sexuales
La mayoría de los hechos que se probaron ocurrieron entre 2012 y 2013, cuando la niña tenía entre 6 y 7 años. En esa época, era costumbre familiar que la menor se quedara algunas tardes en la casa de su abuela, quien convivía con su pareja.
Según lo que le relató la víctima a sus padres y luego ratificó en una cámara Gesell, un día de verano en horas de la siesta el hombre se acostó a su lado y la comenzó a tocar en sus partes íntimas mientras la abuela estaba en el baño. Cuando la mujer volvió a la habitación, en lugar de recriminar a su pareja, se sumó al abuso sexual. Meses después ocurrió una situación similar en una habitación, donde el hombre se acercó y comenzó a masturbarse enfrente de la niña. "No te veo como una nena sino como una mujer", le dijo el agresor.
Los otros episodios que protagonizó la abuela fueron en distintas reuniones familiares y eventos como cumpleaños. En esas ocasiones, la mujer sentaba a la niña sobre su falda y la tocaba en sus partes íntimas por debajo. Esto ocurrió desde el año 2012 hasta 2022, según se determinó en el juicio.
La víctima de los abusos sexuales terminó confesando lo ocurrido a sus padres, quienes le creyeron de inmediato y motorizaron la denuncia.
Los condenados por abuso sexual continuarán cumpliendo el arresto juntos en la casa de Junín, a la espera que la condena quede firme y se pueda solicitar su traslado a la cárcel si las condiciones médicas lo permiten. En paralelo, la jueza prohibió el ingreso de cualquier menor de edad a ese domicilio.
En pocas palabras
- Condena: una abuela y su pareja fueron sentenciados a 11 y 10 años de prisión por abuso sexual de su nieta.
- Período y contexto: los abusos ocurrieron entre 2012 y 2022, cuando la niña se quedaba en la casa de su abuela en Junín.
- Investigación y denuncia: la víctima confesó los hechos a sus padres, quienes iniciaron la denuncia que llevó a la condena.