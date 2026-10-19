Condenaron a una abuela y su pareja por abusar sexualmente de su nieta

La pareja que fue condenada por el abuso sexual de la niña en Junín.

La investigación por los abusos sexuales

La mayoría de los hechos que se probaron ocurrieron entre 2012 y 2013, cuando la niña tenía entre 6 y 7 años. En esa época, era costumbre familiar que la menor se quedara algunas tardes en la casa de su abuela, quien convivía con su pareja.

Según lo que le relató la víctima a sus padres y luego ratificó en una cámara Gesell, un día de verano en horas de la siesta el hombre se acostó a su lado y la comenzó a tocar en sus partes íntimas mientras la abuela estaba en el baño. Cuando la mujer volvió a la habitación, en lugar de recriminar a su pareja, se sumó al abuso sexual. Meses después ocurrió una situación similar en una habitación, donde el hombre se acercó y comenzó a masturbarse enfrente de la niña. "No te veo como una nena sino como una mujer", le dijo el agresor.

Los otros episodios que protagonizó la abuela fueron en distintas reuniones familiares y eventos como cumpleaños. En esas ocasiones, la mujer sentaba a la niña sobre su falda y la tocaba en sus partes íntimas por debajo. Esto ocurrió desde el año 2012 hasta 2022, según se determinó en el juicio.

La víctima de los abusos sexuales terminó confesando lo ocurrido a sus padres, quienes le creyeron de inmediato y motorizaron la denuncia.

Los condenados por abuso sexual continuarán cumpliendo el arresto juntos en la casa de Junín, a la espera que la condena quede firme y se pueda solicitar su traslado a la cárcel si las condiciones médicas lo permiten. En paralelo, la jueza prohibió el ingreso de cualquier menor de edad a ese domicilio.