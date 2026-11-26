Para convencerla, incluso le había escrito previamente por WhatsApp diciéndole que su hija mayor no iba a querer volver si iba a buscarla solo, por lo que le pidió que la nena lo acompañara con una muñeca. La madre aceptó sin imaginar el desenlace: “Le pregunté a mi hija si quería ir y me dijo: ‘Sí, mami, si es el primo’”, recordó luego Severiana sobre aquella última charla.

Sin embargo, Oliveira trasladó a Guadalupe hasta su departamento, ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 1200, donde la atacó y la mató.

La búsqueda desesperada, las confesiones y la autopsia

Al pasar cerca de una hora sin respuestas a sus mensajes, Severiana denunció la desaparición de su hija y comenzó la búsqueda. Mientras tanto, Oliveira viajó hasta Roque Pérez, a unos 37 kilómetros de Lobos, donde dejó frases y señales que lo incriminaron ante su propio entorno:

En la casa de un familiar se mostró nervioso y dijo: “Me mandé una cagada, por la nena no pude hacer nada”.

Visitó a dos exparejas, a quienes les habló de haber hecho “algo sin solución” y “una cagada”, mientras ambas notaron que estaba sucio y tenía olor a humo y cenizas en la ropa.

Finalmente fue a lo de su madre en Roque Pérez y repitió alterado: “La nena, la nena”, tras lo cual la mujer llamó a la Policía.

Cuando los efectivos entraron al departamento de Oliveira en Lobos, hallaron el cuerpo de Guadalupe recostado contra una pared y sobre unas brasas. La autopsia determinó que la nena intentó defenderse, que fue golpeada y quemada viva, y que las graves lesiones en la zona genital —que provocaron su muerte— impidieron confirmar si la violación llegó a consumarse. Aunque al principio intentó culpar a supuestos ladrones, las pericias descartaron la participación de terceros.

Los detalles de la condena en La Plata

El tribunal declaró a Oliveira penalmente responsable de tentativa de abuso sexual con acceso carnal agravado por su rol como encargado de la guarda, en concurso real con homicidio doblemente calificado por alevosía y criminis causa.

Además de imponer la pena máxima, el fallo ordenó notificar de la sentencia a la Embajada de la República de Paraguay y a la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional, dependiente de la Dirección Nacional de Inmigraciones, y dispuso que una vez firme el veredicto se incorpore su nombre al Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual.