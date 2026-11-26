Tras más de seis años de espera por parte de su familia, la Justicia condenó a prisión perpetua a Sergio Ramón Oliveira por el abuso sexual y asesinato de Guadalupe Eseiza, la nena de 8 años que fue atacada y quemada viva en marzo de 2020 en la ciudad bonaerense de Lobos.
"Me mandé una cagada": abusó de su sobrina y la quemó viva para ocultar las pruebas
Más de seis años después del brutal crimen ocurrido en marzo de 2020, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de La Plata sentenció a Sergio Ramón Oliveira. El fallo fijó un límite de 40 años antes de que pueda solicitar la libertad condicional
La sentencia fue dictada por los jueces Andrés Vitali, Santiago Paolini y Ernesto Domenech, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de La Plata, quienes además establecieron un plazo mínimo de 40 años antes de que el condenado pueda pedir la libertad condicional.
El engaño familiar para llevarse a la nena
El crimen ocurrió el domingo 1° de marzo de 2020, cuando Oliveira tenía 22 años. Como era primo de la víctima y había sido criado dentro del mismo entorno familiar, nadie desconfiaba de él. Aquel día fue en moto hasta la casa de su tía, Severiana Silva, y le propuso llevar a Guadalupe a una pileta para jugar con su hija en un festejo de cumpleaños.
Para convencerla, incluso le había escrito previamente por WhatsApp diciéndole que su hija mayor no iba a querer volver si iba a buscarla solo, por lo que le pidió que la nena lo acompañara con una muñeca. La madre aceptó sin imaginar el desenlace: “Le pregunté a mi hija si quería ir y me dijo: ‘Sí, mami, si es el primo’”, recordó luego Severiana sobre aquella última charla.
Sin embargo, Oliveira trasladó a Guadalupe hasta su departamento, ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 1200, donde la atacó y la mató.
La búsqueda desesperada, las confesiones y la autopsia
Al pasar cerca de una hora sin respuestas a sus mensajes, Severiana denunció la desaparición de su hija y comenzó la búsqueda. Mientras tanto, Oliveira viajó hasta Roque Pérez, a unos 37 kilómetros de Lobos, donde dejó frases y señales que lo incriminaron ante su propio entorno:
- En la casa de un familiar se mostró nervioso y dijo: “Me mandé una cagada, por la nena no pude hacer nada”.
- Visitó a dos exparejas, a quienes les habló de haber hecho “algo sin solución” y “una cagada”, mientras ambas notaron que estaba sucio y tenía olor a humo y cenizas en la ropa.
- Finalmente fue a lo de su madre en Roque Pérez y repitió alterado: “La nena, la nena”, tras lo cual la mujer llamó a la Policía.
Cuando los efectivos entraron al departamento de Oliveira en Lobos, hallaron el cuerpo de Guadalupe recostado contra una pared y sobre unas brasas. La autopsia determinó que la nena intentó defenderse, que fue golpeada y quemada viva, y que las graves lesiones en la zona genital —que provocaron su muerte— impidieron confirmar si la violación llegó a consumarse. Aunque al principio intentó culpar a supuestos ladrones, las pericias descartaron la participación de terceros.
Los detalles de la condena en La Plata
El tribunal declaró a Oliveira penalmente responsable de tentativa de abuso sexual con acceso carnal agravado por su rol como encargado de la guarda, en concurso real con homicidio doblemente calificado por alevosía y criminis causa.
Además de imponer la pena máxima, el fallo ordenó notificar de la sentencia a la Embajada de la República de Paraguay y a la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional, dependiente de la Dirección Nacional de Inmigraciones, y dispuso que una vez firme el veredicto se incorpore su nombre al Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual.
En pocas palabras
- Condena a prisión perpetua: Sergio Ramón Oliveira fue sentenciado por el abuso sexual y asesinato de Guadalupe Eseiza.
- 40 años de cárcel: El Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de La Plata fijó el mínimo antes de la libertad condicional.
- Crimen en Lobos: La niña fue atacada y quemada viva en marzo de 2020, según determinó la autopsia.