La investigación comenzó la noche del 10 de septiembre, cerca de las 23:20, cuando la madre llevó a la nena inconsciente y sin signos vitales al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Otamendi. Pese a las maniobras médicas, la muerte se constató en la madrugada del 11, y la médica de guardia detectó hematomas y golpes recientes en distintas partes del cuerpo, lo que dio intervención a la Policía y a la UFI N°2 Descentralizada de General Alvarado, a cargo del fiscal Rodolfo Moure.

Cómo avanzó la investigación y qué se secuestró en los allanamientos

Tras iniciarse el expediente como averiguación de causales de muerte, la Policía Científica trabajó en el CAPS y en la vivienda familiar, donde secuestró prendas de vestir de la niña y sábanas con manchas presuntamente hemáticas. Durante más de dos meses, la SubDDI de Miramar reunió testimonios, relevamientos barriales y registros de cámaras públicas y privadas hasta reunir elementos para pedir las detenciones.