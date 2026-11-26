La madre y el padrastro de una niña de tres años fueron detenidos este miércoles en Comandante Nicanor Otamendi, partido de General Alvarado de Buenos Aires, acusados de haber matado a golpes a la menor. Los arrestados son Camila Belén Álvarez, de 24 años, y Cristian Nahuel Zapata, de 22, quienes vivían con la víctima.
Tenía 3 años y llegó al centro de salud con golpes en todo el cuerpo: detuvieron a la madre y al padrastro
Camila Belén Álvarez y Cristian Nahuel Zapata fueron arrestados durante la madrugada en su casa tras la muerte de la menor, ocurrida en septiembre
La investigación comenzó la noche del 10 de septiembre, cerca de las 23:20, cuando la madre llevó a la nena inconsciente y sin signos vitales al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Otamendi. Pese a las maniobras médicas, la muerte se constató en la madrugada del 11, y la médica de guardia detectó hematomas y golpes recientes en distintas partes del cuerpo, lo que dio intervención a la Policía y a la UFI N°2 Descentralizada de General Alvarado, a cargo del fiscal Rodolfo Moure.
Cómo avanzó la investigación y qué se secuestró en los allanamientos
Tras iniciarse el expediente como averiguación de causales de muerte, la Policía Científica trabajó en el CAPS y en la vivienda familiar, donde secuestró prendas de vestir de la niña y sábanas con manchas presuntamente hemáticas. Durante más de dos meses, la SubDDI de Miramar reunió testimonios, relevamientos barriales y registros de cámaras públicas y privadas hasta reunir elementos para pedir las detenciones.
En el operativo de este miércoles en la vivienda de la calle Entre Ríos, los efectivos realizaron una serie de diligencias clave:
- Detuvieron a Álvarez y a Zapata, quienes se encontraban en el domicilio
- Secuestraron los teléfonos celulares de ambos acusados para someterlos a peritajes
- Trasladaron a Zapata a la Unidad Penal N°44 de Batán, mientras que Álvarez —que cursa un embarazo— quedó a la espera de un cupo en una unidad destinada a mujeres embarazadas
Indagatorias y pericias pendientes en la causa
La causa quedó caratulada como homicidio agravado por el vínculo, y ambos detenidos serán llevados este jueves a la sede fiscal para prestar declaración indagatoria. Mientras tanto, los investigadores esperan los resultados complementarios de la autopsia y el análisis forense de las sábanas y los celulares secuestrados.
En pocas palabras
- Detención de la madre y el padrastro: Camila Belén Álvarez y Cristian Nahuel Zapata fueron arrestados por la muerte de la niña.
- Investigación y pruebas: Se secuestraron prendas de vestir, sábanas con manchas presuntamente hemáticas y celulares.
- Causa judicial: La carátula es homicidio agravado por el vínculo; se esperan pericias y testimonios.