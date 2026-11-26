Un violento episodio conmocionó a La Rioja luego de que un policía provincial y su pareja fueran hallados sin vida en una vivienda de Patquía. Los investigadores trabajan bajo la hipótesis de que el policía Lucas Ezequiel Nieto, de 37 años, mató a Clide del Rosario Paredes, de 30, y luego se quitó la vida.
Un policía y su pareja volvieron de una comunión y horas después los hallaron sin vida: conmoción y tristeza
Las víctimas fueron identificadas como Lucas Ezequiel Nieto, de 37 años, y Clide del Rosario Paredes, de 30. Todo indica que el efectivo utilizó su arma reglamentaria
De acuerdo con la reconstrucción inicial, la pareja había asistido el domingo a una celebración familiar por una comunión y regresó a la casa alrededor de las 5:00 de la madrugada del lunes. Recién cerca de las 9:30, el padre de Nieto llegó al domicilio y se encontró con los dos cuerpos.
Qué dijeron desde la fuerza policial sobre el caso y el legajo del agente
En diálogo con Riojavirtual Radio, el comisario mayor Alejandro Quinteros, jefe del Departamento de Relaciones Institucionales de la Policía provincial, explicó que la fuerza tomó conocimiento del hecho cerca de las 8:30 del lunes y que todo apunta a un femicidio seguido de suicidio, con el arma reglamentaria como presunto instrumento del ataque, aunque aclaró que esa hipótesis aún debe confirmarse con el avance de la investigación.
Sobre el historial de Nieto dentro de la institución, Quinteros remarcó que no tenía denuncias previas por violencia de género, que su legajo no reflejaba antecedentes psicológicos ni conductas violentas y que había completado capacitaciones internas, incluida la Ley Micaela, manteniendo un buen concepto funcional. A la vez, admitió que todavía quedan puntos sin esclarecer y que el peritaje de los celulares de ambos será clave para responder a los interrogantes abiertos.
Pericias forenses y avance de la causa judicial
Los estudios forenses estuvieron a cargo del médico Alberto Zalazar durante el lunes, de acuerdo con Nueva Rioja, y tras finalizar esas tareas la Justicia autorizó la entrega de los cuerpos a sus familias para el velatorio y la sepultura.
La causa está en manos de la jueza de Violencia de Género y Protección Integral de Menores, Gisela Flamini, quien ordenó distintas pericias y la toma de testimonios para establecer con exactitud qué ocurrió dentro de la vivienda en las primeras horas del lunes.
En pocas palabras
- Investigan femicidio y suicidio: Un policía y su pareja fueron hallados sin vida en La Rioja.
- Hipótesis policial: El efectivo habría matado a su pareja y luego se quitado la vida.
- Sin antecedentes: El agente no poseía denuncias previas por violencia de género.