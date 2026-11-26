Sobre el historial de Nieto dentro de la institución, Quinteros remarcó que no tenía denuncias previas por violencia de género, que su legajo no reflejaba antecedentes psicológicos ni conductas violentas y que había completado capacitaciones internas, incluida la Ley Micaela, manteniendo un buen concepto funcional. A la vez, admitió que todavía quedan puntos sin esclarecer y que el peritaje de los celulares de ambos será clave para responder a los interrogantes abiertos.

Pericias forenses y avance de la causa judicial

Los estudios forenses estuvieron a cargo del médico Alberto Zalazar durante el lunes, de acuerdo con Nueva Rioja, y tras finalizar esas tareas la Justicia autorizó la entrega de los cuerpos a sus familias para el velatorio y la sepultura.

La causa está en manos de la jueza de Violencia de Género y Protección Integral de Menores, Gisela Flamini, quien ordenó distintas pericias y la toma de testimonios para establecer con exactitud qué ocurrió dentro de la vivienda en las primeras horas del lunes.