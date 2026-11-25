De acuerdo con lo informado por la fuerza de seguridad a ElDoce, Batalla circulaba en motocicleta junto a otro efectivo realizando un “seguimiento controlado” detrás de un hombre que también iba en moto. Por motivos que todavía están bajo investigación, el cabo primero chocó contra el acoplado de un camión y falleció a raíz del impacto.

Su recorrido en la fuerza y su entorno familiar

Facundo Alfredo Batalla tenía 35 años y sumaba 10 años y cuatro meses de servicio dentro de la Policía de Córdoba. Integraba la promoción 217 y cumplía tareas operativas en el área de motocicletas de la zona sur de la capital provincial.