El policía que perdió la vida el martes por la tarde durante una persecución en la ciudad de Córdoba fue identificado como Facundo Alfredo Batalla, un cabo primero de 35 años que integraba la Dirección de Motocicletas, dentro del Departamento Motocicletas Sur. El accidente ocurrió en el cruce de avenida 11 de Septiembre y Hermanos Warnes, en el barrio Coronel Olmedo.
Quién era el policía de 35 años que murió tras chocar con su moto contra un camión
Se llamaba Facundo Alfredo Batalla, era cabo primero del Departamento Motocicletas Sur y llevaba más de diez años en la institución
De acuerdo con lo informado por la fuerza de seguridad a ElDoce, Batalla circulaba en motocicleta junto a otro efectivo realizando un “seguimiento controlado” detrás de un hombre que también iba en moto. Por motivos que todavía están bajo investigación, el cabo primero chocó contra el acoplado de un camión y falleció a raíz del impacto.
Su recorrido en la fuerza y su entorno familiar
Facundo Alfredo Batalla tenía 35 años y sumaba 10 años y cuatro meses de servicio dentro de la Policía de Córdoba. Integraba la promoción 217 y cumplía tareas operativas en el área de motocicletas de la zona sur de la capital provincial.
En el plano familiar, según trascendió, tenía dos hermanos y dos hermanas, y una de ellas se encontraba en etapa de aspirante para sumarse a la institución policial.
Condolencias oficiales y suspensión de un evento
Tras conocerse el fallecimiento del policía en Córdoba, las máximas autoridades de seguridad de la provincia emitieron un comunicado para acompañar a su entorno y despedir al efectivo:
- El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, el jefe de Policía, Marcelo Marín, y otros integrantes de la cúpula manifestaron su profundo pesar por la muerte del cabo primero.
- Desde la fuerza enviaron sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de Batalla.
- Como señal de duelo por la pérdida que enlutó a la institución, se suspendió un evento de gala programado para el martes a las 19:15.
En pocas palabras
- Facundo Alfredo Batalla: Falleció un cabo primero de 35 años de la Policía de Córdoba.
- Accidente fatal: Murió tras chocar su motocicleta contra el acoplado de un camión.
- Duelo policial: Se suspendió un evento de gala por su fallecimiento.