Todo ocurrió en 2015, cuando la policía investigaba una serie de ataques contra personas que utilizaban sillas de ruedas. Se habían registrado 28 incidentes desde enero de 2014, por lo que el sargento Mark Horsley decidió participar en una operación encubierta para identificar a los responsables.
Mark Horsley llevaba 30 años como policía cuando aceptó el encargo más extraño de su carrera y no podía creer lo que terminó pasando.
Un policía fingió tener una discapacidad para atrapar ladrones, pero terminó con más plata de la que creía
En 2015, Vancouver acumulaba ataques y robos contra personas en silla de ruedas: entre enero de 2014 y junio de 2015 se habían reportado 28 incidentes violentos, y más de la mitad ocurrían en el Downtown Eastside.
Así que el policía se sentó en una silla de ruedas, fingió tener una lesión cerebral y recorrió el barrio con una riñonera abierta, dejando varios billetes a la vista. La intención era comprobar si alguien intentaba aprovecharse de su aparente vulnerabilidad.
Pero ocurrió algo que los investigadores no esperaban. Nadie lo hizo. Un joven le cerró el cierre de la riñonera y le advirtió que tuviera cuidado; otros le pedían cambio y le devolvían la cantidad exacta de plata.
Incluso hasta un hombre le pidió permiso para rezar por su sanación, y otro le contó lo difícil que era cuidar de su propia madre en silla de ruedas. Hubo incluso quien le dio dinero sin tener mucho para sí mismo. En lugar de quitarle el dinero, algunos desconocidos se acercaron para advertirle que podían robarle.
Al finalizar la operación, el resultado fue sorprendente: más de 300 interacciones, ningún arresto y 24,75 dólares canadienses adicionales, que posteriormente fueron donados a una organización benéfica. Lo más llamativo es que todo sucedió en un barrio conocido por sus problemas de pobreza, drogas y delincuencia.
El policía salió a buscar a quienes se aprovechaban de las personas vulnerables, pero terminó encontrando a desconocidos que, sin tener casi nada, estaban dispuestos a compartir lo poco que tenían.
En pocas palabras
- Operación encubierta: un policía fingió tener una discapacidad para atrapar ladrones de personas en silla de ruedas.
- Resultado inesperado: en lugar de robos, recibió actos de bondad y advertencias de desconocidos.
- Donación final: la operación concluyó con 24,75 dólares canadienses recaudados y donados a caridad.