Así que el policía se sentó en una silla de ruedas, fingió tener una lesión cerebral y recorrió el barrio con una riñonera abierta, dejando varios billetes a la vista. La intención era comprobar si alguien intentaba aprovecharse de su aparente vulnerabilidad.

Pero ocurrió algo que los investigadores no esperaban. Nadie lo hizo. Un joven le cerró el cierre de la riñonera y le advirtió que tuviera cuidado; otros le pedían cambio y le devolvían la cantidad exacta de plata.

La policía investigaba una serie de violentos ataques contra personas que utilizaban sillas de ruedas.

Incluso hasta un hombre le pidió permiso para rezar por su sanación, y otro le contó lo difícil que era cuidar de su propia madre en silla de ruedas. Hubo incluso quien le dio dinero sin tener mucho para sí mismo. En lugar de quitarle el dinero, algunos desconocidos se acercaron para advertirle que podían robarle.

Al finalizar la operación, el resultado fue sorprendente: más de 300 interacciones, ningún arresto y 24,75 dólares canadienses adicionales, que posteriormente fueron donados a una organización benéfica. Lo más llamativo es que todo sucedió en un barrio conocido por sus problemas de pobreza, drogas y delincuencia.

El policía salió a buscar a quienes se aprovechaban de las personas vulnerables, pero terminó encontrando a desconocidos que, sin tener casi nada, estaban dispuestos a compartir lo poco que tenían.