En este sentido, la Municipalidad de San Carlos, se adhirió a la Ley Provincial N.º 9.737, correspondiente al Código de Contravenciones de Mendoza, que establece un nuevo sistema de sanciones para quienes arrojen residuos en la vía y los espacios públicos.

¿Cuáles serán las funciones de la Policía Ambiental?

Entre las principales responsabilidades de este cuerpo municipal se encuentran:

Controlar la disposición inicial de los residuos y fiscalizar su generación, almacenamiento y transporte.

Detectar y prevenir basurales a cielo abierto y puntos de descarte clandestinos.

Detectar y denunciar la quema no autorizada de residuos.

Controlar el arrojo de basura en cauces, canales, acequias, espacios públicos y terrenos baldíos.

Fiscalizar a los grandes generadores de residuos, como comercios, industrias, locales gastronómicos, instituciones, emprendimientos turísticos y organizadores de eventos.

Labrar actas de infracción y reunir pruebas mediante fotografías, videos, georreferenciación e informes técnicos.

Cuando los hechos detectados excedan las competencias municipales, se dará intervención a la autoridad provincial correspondiente.

El personal de la Policía Ambiental deberá pertenecer a la planta municipal y recibir capacitación periódica. Además, la normativa contempla el trabajo coordinado con otros organismos, entre ellos el COINCE y las fuerzas de seguridad.

Valores de las multas y sanciones

La ordenanza establece un régimen de sanciones administrativas que se aplicarán mediante Unidades Tributarias Municipales (UTM), de acuerdo con la gravedad de cada infracción.

Los valores previstos son:

Infracciones leves: de 10.000 a 20.000 UTM.

Infracciones graves: de 20.000 a 40.000 UTM.

Infracciones gravísimas: de 40.000 a 60.000 UTM.

El valor de la UTM se actualizará automáticamente según la Ordenanza Tarifaria vigente al momento del pago. Para el Ejercicio 2026, la Municipalidad de San Carlos fijó su valor en $20.000 por lo que las multas podrían oscilar actualmente entre los $200.000 y $1.200.000.

En caso de reincidencia, la multa podrá alcanzar hasta el triple del máximo establecido para la infracción correspondiente.

¿Qué conductas se consideran infracciones graves y gravísimas?

Entre las conductas consideradas graves se encuentran:

Arrojar o abandonar residuos en lugares no autorizados.

Contribuir a la formación de microbasurales.

Incumplir las obligaciones correspondientes a los grandes generadores de residuos.

Obstaculizar las tareas de inspección.

Por su parte, se consideran infracciones gravísimas:

Generar o mantener basurales a cielo abierto.

Arrojar residuos en cauces o acequias cuando exista riesgo ambiental.

Realizar quemas incontroladas.

Transportar o disponer residuos en sitios no autorizados cuando esto genere un daño o riesgo significativo.

Para determinar el monto de la sanción se tendrán en cuenta los antecedentes del infractor, el volumen de residuos, el daño ocasionado, el carácter comercial o particular de la actividad, la colaboración o resistencia durante el procedimiento y las acciones correctivas posteriores.

Otras medidas previstas por la ordenanza

Además de las multas económicas, la normativa contempla otras medidas según la gravedad de la situación:

Apercibimiento.

Obligación de limpiar o recomponer el sitio afectado.

Suspensión de habilitaciones.

Clausura preventiva o definitiva.

Decomiso de los elementos utilizados para cometer la infracción.

En caso de que el responsable no cumpla con la obligación de limpieza o recomposición, el Municipio podrá realizar los trabajos por cuenta y orden del infractor.

Asimismo, cuando no sea posible identificar a la persona que arrojó los residuos, la responsabilidad podrá presumirse sobre el titular registral del inmueble o quien lo utilice o explote. Las notificaciones podrán realizarse en el propio inmueble o mediante los domicilios reales y electrónicos registrados ante el Municipio.

Denuncias ciudadanas y mecanismos de intervención

La ordenanza establece dos vías para el tratamiento de las infracciones:

Vía administrativa municipal: se aplicará a responsables vinculados a un padrón municipal, con multas en UTM y afectación al inmueble o al registro comercial.

Vía contravencional: se aplicará a personas físicas sorprendidas en flagrancia o sin vínculo tributario directo, mediante actuaciones bajo el Código Contravencional de Mendoza y su remisión a la Justicia de Paz Letrada y Contravencional de San Carlos.

Por otra parte, la Municipalidad deberá implementar un sistema de denuncias ambientales a través de canales digitales, telefónicos y presenciales. El registro contemplará la fecha, ubicación, tipo de problema, intervención realizada y estado de resolución.

También se prevé establecer mecanismos para recibir denuncias anónimas cuando exista riesgo para la persona denunciante.

Educación y concientización ambiental

La normativa también contempla la creación de un Programa Municipal de Educación y Concientización Ambiental, destinado a promover hábitos responsables y el compromiso ciudadano con el cuidado del entorno.

Entre sus principales ejes se encuentran las campañas de separación en origen, reducción y reciclado de residuos, cuidado de los cursos de agua y prevención de basurales.

Con la creación de la Policía Ambiental Municipal, San Carlos fortalece las herramientas de prevención y control para proteger el ambiente, cuidar los espacios públicos y promover una mayor responsabilidad ciudadana. El compromiso con un departamento más limpio y ordenado requiere tanto de la presencia y el trabajo del Estado como de la colaboración de cada vecino.