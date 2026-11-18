Un intenso operativo de búsqueda se desplegó en el canal Cacique Guaymallén después de que testigos alertaran sobre un hombre que habría caído al agua y era arrastrado por la corriente. El hecho ocurrió a la altura de la rotonda del Avión y requirió la intervención de la Policía y Bomberos.
Buscan a un hombre que habría caído al canal Cacique Guaymallén y fue arrastrado por la corriente
El operativo se desplegó a la altura de la rotonda del Avión, luego de que testigos alertaran sobre la desaparición de una persona en el cauce
Según el testimonio de un empleado municipal, el hombre corría en dirección al canal. Poco después, unos menores que circulaban en bicicleta le advirtieron al trabajador que una persona estaba siendo arrastrada por el agua, por lo que se dio aviso a los servicios de emergencia.
Un operativo de búsqueda en el canal Cacique Guaymallén
Se organizó un rastrillaje con participación de la Policía, Bomberos y equipos de drones. También se revisaron las cámaras de seguridad de la zona para intentar reconstruir lo sucedido.
En las imágenes captadas por las cámaras del lugar, se pudo observar a un hombre que se acercó a la baranda del canal y cruzó hacia la orilla. Sin embargo, las grabaciones no permitieron confirmar que se hubiera arrojado al cauce.
Durante el operativo se presentó una mujer que dijo que buscaba a su hermano desde las 18. Además, aportó características físicas y de vestimenta, las que coincidirían con las de la persona registrada por las cámaras de seguridad.
Ante la falta de certezas sobre la identidad del hombre y las circunstancias de su desaparición, se dispuso que la mujer formalizara una denuncia por paradero.
Debido a la escasa visibilidad y a las condiciones de seguridad del lugar, las tareas fueron suspendidas durante la noche y se estableció que la búsqueda se retomó este miércoles a las 8, con la intervención de la Unidad Investigativa Departamental (UID).
En pocas palabras
- Búsqueda en curso: se busca a un hombre que habría caído al canal Cacique Guaymallén, a la altura de la rotonda del Avión.
- Alerta de testigos: unos menores alertaron sobre la persona siendo arrastrada por la corriente, activando un operativo de búsqueda policial y de Bomberos.
- Identificación y suspensión: una mujer se presentó como familiar, pero no hay confirmación de la caída; la búsqueda se reanudará el miércoles.