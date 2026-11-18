En las imágenes captadas por las cámaras del lugar, se pudo observar a un hombre que se acercó a la baranda del canal y cruzó hacia la orilla. Sin embargo, las grabaciones no permitieron confirmar que se hubiera arrojado al cauce.

Durante el operativo se presentó una mujer que dijo que buscaba a su hermano desde las 18. Además, aportó características físicas y de vestimenta, las que coincidirían con las de la persona registrada por las cámaras de seguridad.

La Policía y Bomberos realizaron un operativo de búsqueda en el canal Cacique Guaymallén para buscar a un hombre que se habría caído al cauce.

Ante la falta de certezas sobre la identidad del hombre y las circunstancias de su desaparición, se dispuso que la mujer formalizara una denuncia por paradero.

Debido a la escasa visibilidad y a las condiciones de seguridad del lugar, las tareas fueron suspendidas durante la noche y se estableció que la búsqueda se retomó este miércoles a las 8, con la intervención de la Unidad Investigativa Departamental (UID).