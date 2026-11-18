Un hombre de 69 años murió en un incendio ocurrido en la madrugada de este miércoles en su casa del barrio San Cayetano, en en Barriales, Junín. El hecho fue advertido alrededor de las 4.40, y un llamado alertó al 911 sobre la presencia de humo en el domicilio y la posibilidad de que hubiera una persona en el interior.
Un hombre de 69 años murió durante un incendio en su casa en Junín
El hecho ocurrió en una casa del barrio San Cayetano, en Barriales. La víctima vivía sola y los primeros indicios apuntan a una posible intoxicación
Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y la Policía ingresaron a la casa y encontraron al hombre tendido en el sector de la cocina-comedor. Minutos después, confirmaron que había fallecido.
Investigan qué provocó el incendio en la vivienda de Junín
Según manifestó una hija de la víctima, el hombre vivía solo y acostumbraba a utilizar una estufa a leña para cocinar, a pesar de que la casa contaba con conexión de gas natural.
Las primeras investigaciones indican que la muerte podría estar relacionada con una intoxicación, aunque todavía resta establecer con precisión qué ocurrió dentro de la casa y cuál fue el origen del incendio.
En el lugar trabajó Bomberos y realizó las tareas correspondientes para determinar las circunstancias del hecho. Por el momento, no se encontraron indicios que permitan sospechar que haya sido intencional.
En pocas palabras
- Hombre fallecido: un hombre de 69 años murió en un incendio en su casa de Junín.
- Sin sospechosos: investigan las causas del siniestro; no hay indicios de la participación de terceros.
- Posible causa: los primeros indicios apuntan a una posible intoxicación, aunque se investiga el origen del fuego.