Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y la Policía ingresaron a la casa y encontraron al hombre tendido en el sector de la cocina-comedor. Minutos después, confirmaron que había fallecido.

Investigan qué provocó el incendio en la vivienda de Junín

Según manifestó una hija de la víctima, el hombre vivía solo y acostumbraba a utilizar una estufa a leña para cocinar, a pesar de que la casa contaba con conexión de gas natural.