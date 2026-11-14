Un hombre murió tras el incendio de una vivienda en San Carlos y su pareja sufrió quemaduras

Al tomar conocimiento del siniestro, dotaciones de Bomberos Voluntarios de San Carlos acudieron al lugar y lograron sofocar el fuego antes del arribo de los refuerzos de La Consulta y de Tunuyán. Una vez controladas las llamas en el interior del inmueble, el personal constató el deceso del hombre.

De acuerdo con el parte policial emitido por la Comisaría 18ª, la pareja de la víctima sobrevivió al incidente, pero sufrió quemaduras en uno de sus brazos. Tras recibir asistencia primaria, la mujer fue trasladada a la Oficina Fiscal de la jurisdicción para prestar declaración testimonial sobre lo ocurrido.