Un hombre de 32 años falleció este sábado por la madrugada como consecuencia del incendio de su vivienda en San Carlos. El hecho se registró alrededor de las 5.45 en una propiedad ubicada sobre callejón Los Indios. La pareja de la víctima fatal sufrió quemaduras en su cuerpo.
Un hombre murió tras el incendio de una vivienda en San Carlos y su pareja sufrió quemaduras
El incendio ocurrió durante la madrugada de este sábado en callejón Los Indios. Varias dotaciones de Bomberos intervinieron para sofocar las llamas
Al tomar conocimiento del siniestro, dotaciones de Bomberos Voluntarios de San Carlos acudieron al lugar y lograron sofocar el fuego antes del arribo de los refuerzos de La Consulta y de Tunuyán. Una vez controladas las llamas en el interior del inmueble, el personal constató el deceso del hombre.
De acuerdo con el parte policial emitido por la Comisaría 18ª, la pareja de la víctima sobrevivió al incidente, pero sufrió quemaduras en uno de sus brazos. Tras recibir asistencia primaria, la mujer fue trasladada a la Oficina Fiscal de la jurisdicción para prestar declaración testimonial sobre lo ocurrido.
Operativo policial y pericias para determinar el origen del fuego
En el lugar del hecho trabajó personal de la Comisaría 18ª junto con profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes certificaron el fallecimiento del hombre.
Por disposición del ayudante fiscal en turno, se ordenó el desplazamiento de efectivos de Policía Científica y de la División Investigaciones hacia callejón Los Indios.
Los peritos realizaron las inspecciones técnicas correspondientes para establecer el punto de inicio de las llamas y determinar si el incendio se produjo de manera accidental.
En pocas palabras
- Fallecimiento: un hombre murió tras el incendio de su vivienda en San Carlos y su pareja sufrió quemaduras.
- Intervención de Bomberos: varias dotaciones sofocaron las llamas en la propiedad ubicada sobre callejón Los Indios.
- Investigación en curso: peritos policiales trabajaron para determinar el origen accidental o intencional del fuego.