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Una tortuga perdió su caparazón en un incendio forestal y recibió una prótesis impresa en 3D

El caso se hizo famoso por ser uno de los primeros ejemplos de una prótesis de caparazón impresa en 3D para una tortuga

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Una tortuga perdió su caparazón en un incendio forestal y recibió una prótesis impresa en 3D
Una tortuga perdió su caparazón en un incendio forestal y recibió una prótesis impresa en 3D

Freddy, una tortuga que sobrevivió a un devastador incendio forestal en Brasil, protagonizó un hito tecnológico y veterinario al convertirse en el primer reptil del mundo en recibir un caparazón totalmente reconstruido mediante una impresora 3D.

Una tortuga perdió su caparazón en un incendio forestal y recibió una protesís de último modelo

Freddy, como se llama el animal, sufri&oacute; graves heridas en un incendio forestal.

Freddy, como se llama el animal, sufrió graves heridas en un incendio forestal.

Las llamas del grave incendio le causaron heridas a la tortuga y destruyeron el 85% y casi la mayor parte de su cubierta protectora natural, dejándola en un estado crítico y con probabilidades de supervivencia sumamente escasas. Además de las graves quemaduras, también superó dos episodios de neumonía y pasó alrededor de 45 días sin comer.

Pese al desalentador panorama, un grupo multidisciplinario con sede en São Paulo conocido como "The Animal Avengers" o Los Vengadores de los animales tomó su caso. Este equipo conformado por cuatro veterinarios, un cirujano dental y un diseñador tridimensional aplicaron tecnología de último modelo para prolongar la vida de ejemplares de la fauna silvestre afectados por accidentes graves.

Salvan la vida de la tortuga gracias a una pr&oacute;tesis de caparaz&oacute;n creada con una impresora 3D.

Salvan la vida de la tortuga gracias a una prótesis de caparazón creada con una impresora 3D.

Para diseñar el nuevo caparazón a medida, los especialistas tomaron una serie de fotografías del animal desde diversos ángulos y se basaron en la anatomía y proporciones del caparazón de una tortuga sana.

Con estos parámetros digitales, lograron imprimir una prótesis exacta y resistente. Una vez colocada la estructura, y con el fin de que no desentonara en su entorno natural, la coraza fue cuidadosamente pintada a mano para replicar los colores y texturas de un caparazón real.

La intervención quirúrgica finalmente tuvo un éxito total: Freddy se adaptó a la perfección a su nueva protección artificial y logró salvar su vida gracias a esta segunda oportunidad médica. De esta forma, el caso se hizo famoso por ser uno de los primeros ejemplos de una prótesis de caparazón impresa en 3D para una tortuga y sin duda esta será una gran posibilidad para otros animales que lo necesiten.

En pocas palabras

  • Tortuga sobrevivió a incendio forestal en Brasil y recibió un caparazón protésico impreso en 3D.
  • El equipo The Animal Avengers diseñó y fabricó la prótesis utilizando tecnología de punta.
  • El éxito del caso representa una nueva esperanza para animales heridos por accidentes graves.
Resumen generado por Thinkindot AI

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