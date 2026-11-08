Una tortuga perdió su caparazón en un incendio forestal y recibió una prótesis impresa en 3D

Salvan la vida de la tortuga gracias a una prótesis de caparazón creada con una impresora 3D.

Para diseñar el nuevo caparazón a medida, los especialistas tomaron una serie de fotografías del animal desde diversos ángulos y se basaron en la anatomía y proporciones del caparazón de una tortuga sana.

Con estos parámetros digitales, lograron imprimir una prótesis exacta y resistente. Una vez colocada la estructura, y con el fin de que no desentonara en su entorno natural, la coraza fue cuidadosamente pintada a mano para replicar los colores y texturas de un caparazón real.

La intervención quirúrgica finalmente tuvo un éxito total: Freddy se adaptó a la perfección a su nueva protección artificial y logró salvar su vida gracias a esta segunda oportunidad médica. De esta forma, el caso se hizo famoso por ser uno de los primeros ejemplos de una prótesis de caparazón impresa en 3D para una tortuga y sin duda esta será una gran posibilidad para otros animales que lo necesiten.