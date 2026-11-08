Una tortuga perdió su caparazón en un incendio forestal y recibió una prótesis impresa en 3D

Freddy, una tortuga que sobrevivió a un devastador incendio forestal en Brasil, protagonizó un hito tecnológico y veterinario al convertirse en el primer reptil del mundo en recibir un caparazón totalmente reconstruido mediante una impresora 3D.
Una tortuga perdió su caparazón en un incendio forestal y recibió una protesís de último modelo
Las llamas del grave incendio le causaron heridas a la tortuga y destruyeron el 85% y casi la mayor parte de su cubierta protectora natural, dejándola en un estado crítico y con probabilidades de supervivencia sumamente escasas. Además de las graves quemaduras, también superó dos episodios de neumonía y pasó alrededor de 45 días sin comer.
Pese al desalentador panorama, un grupo multidisciplinario con sede en São Paulo conocido como "The Animal Avengers" o Los Vengadores de los animales tomó su caso. Este equipo conformado por cuatro veterinarios, un cirujano dental y un diseñador tridimensional aplicaron tecnología de último modelo para prolongar la vida de ejemplares de la fauna silvestre afectados por accidentes graves.
Para diseñar el nuevo caparazón a medida, los especialistas tomaron una serie de fotografías del animal desde diversos ángulos y se basaron en la anatomía y proporciones del caparazón de una tortuga sana.
Con estos parámetros digitales, lograron imprimir una prótesis exacta y resistente. Una vez colocada la estructura, y con el fin de que no desentonara en su entorno natural, la coraza fue cuidadosamente pintada a mano para replicar los colores y texturas de un caparazón real.
La intervención quirúrgica finalmente tuvo un éxito total: Freddy se adaptó a la perfección a su nueva protección artificial y logró salvar su vida gracias a esta segunda oportunidad médica. De esta forma, el caso se hizo famoso por ser uno de los primeros ejemplos de una prótesis de caparazón impresa en 3D para una tortuga y sin duda esta será una gran posibilidad para otros animales que lo necesiten.
En pocas palabras
- Tortuga sobrevivió a incendio forestal en Brasil y recibió un caparazón protésico impreso en 3D.
- El equipo The Animal Avengers diseñó y fabricó la prótesis utilizando tecnología de punta.
- El éxito del caso representa una nueva esperanza para animales heridos por accidentes graves.