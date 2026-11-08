En 2009 sumergieron 400 figuras en el océano: 17 años después, la vida marina transformó por completo la obra

El salto de escala definitivo llegó en 2010, cuando el artista sumergió La Evolución Silenciosa, una monumental instalación integrada por 400 figuras de tamaño real. Para darles forma y rostro, Taylor no recurrió a maniquíes estándar, sino que moldeó a personas reales de distintas edades y ocupaciones de comunidades locales mexicanas.

La clave de la obra radica en sus materiales. Las esculturas fueron elaboradas con un cemento especial de pH neutro, libre de metales contaminantes y con una textura rugosa pensada para facilitar el agarre de larvas de coral, algas y esponjas. Además, las piezas se fondearon estratégicamente sobre áreas arenosas y desérticas, asegurando que no dañaran ningún arrecife preexistente.

La metamorfosis biológica: 17 años de vida bajo el agua

Casi dos décadas después de las primeras maniobras, la naturaleza completó el trabajo que inició el artista. El paso del tiempo borró los rasgos originales de las caras y los cuerpos de cemento: hoy las estatuas están tapizadas por colonias de pólipos, mantos de algas y sedimentos biológicos que transformaron el conjunto en un arrecife artificial consolidado.

De acuerdo con los registros del equipo del artista, el complejo alberga más de 2.000 corales juveniles y sirve de refugio diario para cardúmenes de peces, crustáceos y moluscos que encontraron alimento y protección en los pliegues de las esculturas.

En la actualidad, el museo se divide en dos galerías principales con propuestas de visita diferenciadas:

Galería Manchones: Ubicada frente a Isla Mujeres, concentra 473 esculturas a una profundidad de entre ocho y diez metros , un circuito pensado para el recorrido con equipo de buceo autónomo.

Ubicada frente a Isla Mujeres, concentra a una profundidad de entre , un circuito pensado para el recorrido con equipo de buceo autónomo. Galería Punta Nizuc: Emplazada al sur de la zona hotelera de Cancún, cuenta con 33 obras situadas a poca profundidad (entre dos y cuatro metros), lo que permite explorarla mediante snorkel sin necesidad de certificación previa.

Lo que empezó como un osado experimento escultórico demostró que el diseño humano puede articularse con la regeneración biológica, convirtiendo al fondo marino en un testimonio vivo de cómo la naturaleza es capaz de colonizar y reinventar la obra del hombre.