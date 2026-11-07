Chile prepara un proyecto de ingeniería que busca trasladar agua del océano hasta localidades situadas decenas de kilómetros tierra adentro. La iniciativa se desarrollará en la Región de Valparaíso y contempla una planta desalinizadora en el sector de Huaquén, conectada con un acueducto de aproximadamente 90 kilómetros que llevará el agua tratada hasta las comunas de Cabildo y Nogales.
Buscan construir un acueducto para llevar agua desde el océano al interior: tendrá 90 kilómetros y costará 119 millones de dólares
El ambicioso proyecto busca llevar agua desalada desde el océano al interior, demandando una inversión millonaria para abastecer a Cabildo y Nogales.
La iniciativa contempla captar agua del océano Pacífico en la costa de la Región de Valparaíso, desalarla y transportarla mediante una red de tuberías hasta Cabildo y Nogales. La construcción de esta planta podría producir 20,7 millones de litros diarios y requiere una inversión estimada de 119 millones de dólares.
Chile quiere llevar el océano hasta el interior con una tubería de 90 kilómetros
El sistema comenzará en el litoral de Pichicuy, en la comuna de La Ligua. Allí se instalarán las estructuras necesarias para captar agua del océano Pacífico y conducirla hasta una estación costera. Desde ese punto, el agua será impulsada hacia una planta desalinizadora situada a unos 2,3 kilómetros, donde se someterá a un proceso de ósmosis inversa
Se trata de una tecnología que utiliza membranas para separar las sales y otras sustancias disueltas. La instalación tendrá una capacidad máxima proyectada de 240 litros por segundo. Traducido a una escala diaria, equivale a unos 20,7 millones de litros de agua desalinizada cada 24 horas. Una vez tratada, el agua se almacenará y será bombeada desde el mar a través de una red de tuberías de 90 kilómetros hasta dos puntos principales de entrega, en Cabildo y Nogales.
Del Pacífico a tierra adentro: la obra de 119 millones de dólares que prepara Chile
Buena parte de la conducción aprovechará el corredor ferroviario existente, una alternativa que permitiría reducir nuevas intervenciones sobre el territorio.
El trazado atravesará una zona que incluye las comunas de
- La Ligua
- Papudo
- Zapallar
- Cabildo
- Nogales
La infraestructura está planteada para suministrar agua de uso industrial y también agua susceptible de potabilización, que podrá distribuirse a terceros. La propuesta busca incorporar una fuente independiente de las precipitaciones y de los recursos hídricos continentales, en una región que lleva años enfrentando problemas de disponibilidad de agua.
El proyecto fue presentado por GW La Ligua SpA y entró en evaluación ambiental en julio de 2025. Su calendario inicial contemplaba comenzar las obras en 2027 y poner en marcha la instalación durante 2028, aunque esos plazos dependen de la tramitación y de las autorizaciones correspondientes.
En pocas palabras
- Proyecto: Chile construye un acueducto de 90 km para llevar agua desalada del océano al interior.
- Inversión: La iniciativa en Valparaíso requiere una inversión estimada de 119 millones de dólares.
- Objetivo: Proveer agua para uso industrial y consumo humano en zonas con escasez hídrica.