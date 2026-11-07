Buscan construir un acueducto para llevar agua desde el océano al interior: tendrá 90 kilómetros y costará 119 millones de dólares

Se trata de una tecnología que utiliza membranas para separar las sales y otras sustancias disueltas. La instalación tendrá una capacidad máxima proyectada de 240 litros por segundo. Traducido a una escala diaria, equivale a unos 20,7 millones de litros de agua desalinizada cada 24 horas. Una vez tratada, el agua se almacenará y será bombeada desde el mar a través de una red de tuberías de 90 kilómetros hasta dos puntos principales de entrega, en Cabildo y Nogales.

Del Pacífico a tierra adentro: la obra de 119 millones de dólares que prepara Chile

Buena parte de la conducción aprovechará el corredor ferroviario existente, una alternativa que permitiría reducir nuevas intervenciones sobre el territorio.

El trazado atravesará una zona que incluye las comunas de

La Ligua

Papudo

Zapallar

Cabildo

Nogales

La infraestructura está planteada para suministrar agua de uso industrial y también agua susceptible de potabilización, que podrá distribuirse a terceros. La propuesta busca incorporar una fuente independiente de las precipitaciones y de los recursos hídricos continentales, en una región que lleva años enfrentando problemas de disponibilidad de agua.

El proyecto fue presentado por GW La Ligua SpA y entró en evaluación ambiental en julio de 2025. Su calendario inicial contemplaba comenzar las obras en 2027 y poner en marcha la instalación durante 2028, aunque esos plazos dependen de la tramitación y de las autorizaciones correspondientes.